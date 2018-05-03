Стаховський може стати представником гравців у вищому органі ATP

У Раді гравців ATP наш тенісист працює вже шість років

14 травня пройдуть вибори нового члена серед представників гравців у Раді директорів АТР (Board of Directors). Свою посаду залишає італієць Джорджіо ді Палермо. Одним з кандидатів на цю посаду став українець Сергій Стаховський, який на даний момент входить до Ради гравців АТР (Player Council) разом з такими тенісистами як Новак Джокович,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Стаховський

У Раді гравців ATP наш тенісист працює вже шість років

14 травня пройдуть вибори нового члена серед представників гравців у Раді директорів АТР (Board of Directors).

Свою посаду залишає італієць Джорджіо ді Палермо.



Одним з кандидатів на цю посаду став українець Сергій Стаховський, який на даний момент входить до Ради гравців АТР (Player Council) разом з такими тенісистами як Новак Джокович, Енді і Джеймі Маррей, Марсело Мело, Бруно Суарес.

«Так, Board of Directors - це вищий орган ATP, усього в Раді є шість осіб, з яких троє представляють турніри, троє - гравців (крім ді Палермо, це Джастін Гімельстоб і Роджер Рашид) і один президент. Я йду на цю позицію від гравців як один з 12 кандидатів», - зазначив Стаховський.

У Раді гравців ATP наш тенісист працює вже шість років.

Повідомляється, що серед кандидатів на цю посаду також Жюльєн Беннето (тенісист), Уго Коломбіні (екс-гравець, тенісний агент), Алекс Корретха (екс-друга ракетка світу), Венсан Ставу (тенісний менеджер).





Джерело: btu.org.ua