Стаховський може стати представником гравців у вищому органі ATP
- Сьогодні, 15:15
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У Раді гравців ATP наш тенісист працює вже шість років
14 травня пройдуть вибори нового члена серед представників гравців у Раді директорів АТР (Board of Directors).
Свою посаду залишає італієць Джорджіо ді Палермо.
Одним з кандидатів на цю посаду став українець Сергій Стаховський, який на даний момент входить до Ради гравців АТР (Player Council) разом з такими тенісистами як Новак Джокович, Енді і Джеймі Маррей, Марсело Мело, Бруно Суарес.
«Так, Board of Directors - це вищий орган ATP, усього в Раді є шість осіб, з яких троє представляють турніри, троє - гравців (крім ді Палермо, це Джастін Гімельстоб і Роджер Рашид) і один президент. Я йду на цю позицію від гравців як один з 12 кандидатів», - зазначив Стаховський.
У Раді гравців ATP наш тенісист працює вже шість років.
Повідомляється, що серед кандидатів на цю посаду також Жюльєн Беннето (тенісист), Уго Коломбіні (екс-гравець, тенісний агент), Алекс Корретха (екс-друга ракетка світу), Венсан Ставу (тенісний менеджер).
Джерело: btu.org.ua