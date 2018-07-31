Стаховський програв у першому колі турніру в Іспанії, незважаючи на статус першого сіяного
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Сергій Стаховський. Фото The Boodles
Тепер Сергій продовжить боротьбу лише у парному розряді
Сергій Стаховський вибув у першому ж раунді турніру ATP Challenger Tour в іспанській Сеговії.
І це незважаючи на те, що він мав статус першого сіяного.
Український тенісист у стартовому колі одиночного розряду не зміг впоратися з італійцем Маттео Віолою.
Суперники обмінялися виграними сетами, після чого усе вирішувалося на тай-брейку у третьому.
Стаховський двічі виходив вперед з міні-брейком, але обидва рази перевага упускав.
А от Віола, заробивши перший матчбол, зумів його реалізувати на подачі Сергія.
Open Castilla Leon Villa de El Espinar - 2018
ATP Challenger Tour
Чоловічий тенісний турнір у Сеговії, Іспанія
Призовий фонд: €85,000
Перше коло
Маттео Віола (Італія) – Сергій Стаховський (Україна, 1) – 6:3, 2:6, 7:6(5)