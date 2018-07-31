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    Стаховський програв у першому колі турніру в Іспанії, незважаючи на статус першого сіяного

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    Сергій Стаховський. Фото The Boodles - Стаховський програв у першому колі турніру в Іспанії, незважаючи на статус першого сіяного
    Сергій Стаховський. Фото The Boodles

    Тепер Сергій продовжить боротьбу лише у парному розряді

    Сергій Стаховський вибув у першому ж раунді турніру ATP Challenger Tour в іспанській Сеговії.

    І це незважаючи на те, що він мав статус першого сіяного.

    Український тенісист у стартовому колі одиночного розряду не зміг впоратися з італійцем Маттео Віолою.

    Суперники обмінялися виграними сетами, після чого усе вирішувалося на тай-брейку у третьому.

    Стаховський двічі виходив вперед з міні-брейком, але обидва рази перевага упускав.

    А от Віола, заробивши перший матчбол, зумів його реалізувати на подачі Сергія.

    Open Castilla Leon Villa de El Espinar - 2018

    ATP Challenger Tour

    Чоловічий тенісний турнір у Сеговії, Іспанія

    Призовий фонд: €85,000

    Перше коло

    Маттео Віола (Італія) – Сергій Стаховський (Україна, 1) – 6:3, 2:6, 7:6(5)

    Сергій Стаховський теніс Іспанія
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