Стаховський програв у першому колі турніру в Іспанії, незважаючи на статус першого сіяного



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Сергій Стаховський. Фото The Boodles

Тепер Сергій продовжить боротьбу лише у парному розряді

Сергій Стаховський вибув у першому ж раунді турніру ATP Challenger Tour в іспанській Сеговії.

І це незважаючи на те, що він мав статус першого сіяного.

Український тенісист у стартовому колі одиночного розряду не зміг впоратися з італійцем Маттео Віолою.

Суперники обмінялися виграними сетами, після чого усе вирішувалося на тай-брейку у третьому.

Стаховський двічі виходив вперед з міні-брейком, але обидва рази перевага упускав.

А от Віола, заробивши перший матчбол, зумів його реалізувати на подачі Сергія.

Open Castilla Leon Villa de El Espinar - 2018

ATP Challenger Tour

Чоловічий тенісний турнір у Сеговії, Іспанія

Призовий фонд: €85,000

Перше коло

Маттео Віола (Італія) – Сергій Стаховський (Україна, 1) – 6:3, 2:6, 7:6(5)

