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    Стаховський вийшов у чвертьфінал парних змагань на тенісному турнірі в Чехії

    Українець також заявлений в одиночному розряді
    Сергій Стаховський вийшов у чвертьфінал парних змагань на турнірі серії Челленджер, який наразі проходить в Чехії. У стартовому матчі український тенісист у дуеті з чехом Лукашем Росолом переграв французьку пару Хоан / Сахаров. PROSPERITA OPEN ATP Challenger Tour  Чоловічий тенісний турнір в Остраві, Чехія Призовий фонд: € 64,000
    • Сьогодні, 18:58
    • Розсилка
    Сергій Стаховський
    Сергій Стаховський

    Українець також заявлений в одиночному розряді

    Сергій Стаховський вийшов у чвертьфінал парних змагань на турнірі серії Челленджер, який наразі проходить в Чехії.

    У стартовому матчі український тенісист у дуеті з чехом Лукашем Росолом переграв французьку пару Хоан / Сахаров.

    PROSPERITA OPEN

    ATP Challenger Tour 

    Чоловічий тенісний турнір в Остраві, Чехія

    Призовий фонд: € 64,000

    Сергій Стаховський / Росол (Україна / Чехія) - Хоан / Сахаров (Франція) - 4:6, 7:6 (3), 13:11

    Сергій Стаховський теніс
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