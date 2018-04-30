Стаховський вийшов у чвертьфінал парних змагань на тенісному турнірі в Чехії
- Сьогодні, 18:58
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Розсилка
Сергій Стаховський
Українець також заявлений в одиночному розряді
Сергій Стаховський вийшов у чвертьфінал парних змагань на турнірі серії Челленджер, який наразі проходить в Чехії.
У стартовому матчі український тенісист у дуеті з чехом Лукашем Росолом переграв французьку пару Хоан / Сахаров.
PROSPERITA OPEN
ATP Challenger Tour
Чоловічий тенісний турнір в Остраві, Чехія
Призовий фонд: € 64,000
Сергій Стаховський / Росол (Україна / Чехія) - Хоан / Сахаров (Франція) - 4:6, 7:6 (3), 13:11