Стаховський вийшов у чвертьфінал парних змагань на тенісному турнірі в Чехії

Українець також заявлений в одиночному розряді

Сергій Стаховський вийшов у чвертьфінал парних змагань на турнірі серії Челленджер, який наразі проходить в Чехії. У стартовому матчі український тенісист у дуеті з чехом Лукашем Росолом переграв французьку пару Хоан / Сахаров. PROSPERITA OPEN ATP Challenger Tour Чоловічий тенісний турнір в Остраві, Чехія Призовий фонд: € 64,000