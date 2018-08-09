Стаховський вийшов у парний півфінал на тенісному турнірі в Словенії
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Розсилка
Сергій Стаховський
Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин
Сергій Стаховський вийшов у півфінал парного розряду на тенісному турнірі в Словенії.
У чвертьфіналі парного турніру українець в дуеті з Тимуром Хабібуліним з Казахстану обіграли французько-нідерландську пару Бонзі / Вервоорта.
Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин.
ZAVAROVALNICA SAVA SLOVENIA OPEN
ATP Challenger Tour
Чоловічий турнір у місті Порторож, Словенія
Призовий фонд: € 64, 000
Парний розряд (чвертьфінал)
Сергій Стаховський / Хабібулін (Україна / Казахстан) - Бонзі / Вервоорт (Франція / Нідерланди) - 7:5, 6:4