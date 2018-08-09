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    Стаховський вийшов у парний півфінал на тенісному турнірі в Словенії

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    Сергій Стаховський - Стаховський вийшов у парний півфінал на тенісному турнірі в Словенії
    Сергій Стаховський

    Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин

    Сергій Стаховський вийшов у півфінал парного розряду на тенісному турнірі в Словенії.

    У чвертьфіналі парного турніру українець в дуеті з Тимуром Хабібуліним з Казахстану обіграли французько-нідерландську пару Бонзі / Вервоорта.

    Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин.

    ZAVAROVALNICA SAVA SLOVENIA OPEN

    ATP Challenger Tour 

    Чоловічий турнір у місті Порторож, Словенія

    Призовий фонд: € 64, 000

    Парний розряд (чвертьфінал)

    Сергій Стаховський / Хабібулін (Україна / Казахстан) - Бонзі / Вервоорт (Франція / Нідерланди) - 7:5, 6:4

    Сергій Стаховський теніс
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