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    Стаховський зазнав чергової поразки на тенісному турнірі

    Цього разу Сергій програв на кортах Чехії
    Сергій Стаховський і надалі не може ніяк віднайти свою гру на тенісних турнірах. Цього разу у вівторок, 1 травня, українець поступився у першому колі «челленджера» у чеській Остраві. Стаховський програв бельгійцю Артуру де Грьофу у трьох сетах. Ця поразка стала для Сергія вже третьою поспіль в одиночних розрядах, а з останніх 10-ти
    • Вчора, 20:08
    • Розсилка
    Сергій Стаховський. Фото взяте з tennisua.org
    Сергій Стаховський. Фото взяте з tennisua.org

    Цього разу Сергій програв на кортах Чехії

    Сергій Стаховський і надалі не може ніяк віднайти свою гру на тенісних турнірах.

    Цього разу у вівторок, 1 травня, українець поступився у першому колі «челленджера» у чеській Остраві.

    Стаховський програв бельгійцю Артуру де Грьофу у трьох сетах.

    Ця поразка стала для Сергія вже третьою поспіль в одиночних розрядах, а з останніх 10-ти поєдинків він виграв всього лише два.

    І це, незважаючи на те, що український тенісист мав другий номер «посіву» на даному турнірі.

    Prosperita Open – 2018 з тенісу

    ATP Challenger Tour

    Чоловічий тенісний турнір в Остраві, Чехія

    Призовий фонд: €64,000+H

    Перше коло

    Артур де Грьоф (Бельгія) – Сергій Стаховський (Україна, 2) – 6:4, 3:6, 6:3

    Зауважимо, що на паралельному турнірі у Чехії – WTA у Празі – українка Ольга Савчук вибула з боротьби у парному розряді.

    Сергій Стаховський теніс Ольга Савчук Чехія
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