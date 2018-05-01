Стаховський зазнав чергової поразки на тенісному турнірі

Цього разу Сергій програв на кортах Чехії

Сергій Стаховський і надалі не може ніяк віднайти свою гру на тенісних турнірах. Цього разу у вівторок, 1 травня, українець поступився у першому колі «челленджера» у чеській Остраві. Стаховський програв бельгійцю Артуру де Грьофу у трьох сетах. Ця поразка стала для Сергія вже третьою поспіль в одиночних розрядах, а з останніх 10-ти



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Сергій Стаховський. Фото взяте з tennisua.org

Цього разу Сергій програв на кортах Чехії

Сергій Стаховський і надалі не може ніяк віднайти свою гру на тенісних турнірах.

Цього разу у вівторок, 1 травня, українець поступився у першому колі «челленджера» у чеській Остраві.

Стаховський програв бельгійцю Артуру де Грьофу у трьох сетах.

Ця поразка стала для Сергія вже третьою поспіль в одиночних розрядах, а з останніх 10-ти поєдинків він виграв всього лише два.

І це, незважаючи на те, що український тенісист мав другий номер «посіву» на даному турнірі.

Prosperita Open – 2018 з тенісу

ATP Challenger Tour

Чоловічий тенісний турнір в Остраві, Чехія

Призовий фонд: €64,000+H

Перше коло

Артур де Грьоф (Бельгія) – Сергій Стаховський (Україна, 2) – 6:4, 3:6, 6:3

Зауважимо, що на паралельному турнірі у Чехії – WTA у Празі – українка Ольга Савчук вибула з боротьби у парному розряді.

