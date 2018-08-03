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    Стаховський знявся з турніру в Іспанії, сестри Кіченок вийшли у півфінал у Сан-Хосе

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    Фото Open Castilla Leon Villa - Стаховський знявся з турніру в Іспанії, сестри Кіченок вийшли у півфінал у Сан-Хосе
    Фото Open Castilla Leon Villa

    Сергій зазнав ушкодження, тому змушений тепер пропустити кілька днів

    Минулорічні переможці турніру Сергій Стаховський (Україна) й Андреас Менендес-Масейрас (Іспанія) не вийдуть на матч чвертьфіналу турніру Open Castilla Leon Villa de El Espinar.

    Офіційна причина відмови – травма правої гомілки в українського тенісиста.

    Менедес-Масейрас, «посіяний» під другим номером в одиночному розряді, ще зіграє у чвертьфіналі «одинака», де його суперником став співвітчизник Андрес Артунедо-Мартінаварро.

    Стаховський вибув з боротьби в одиночній сітці після поразки у першому колі від італійця Маттео Віоли.

    Водночас, Людмила та Надія Кіченок продовжують боротьбу за титул у США.

    У чвертьфіналі вони здолали опір російської пари Анна Блінкова / Натела Дзаламідзе: 1:6, 6:2, 10:6.

    У першому сеті українки програли два гейми на своїй подачі, а у другому самі зробили два брейки.

    На вирішальному тайбрейку українські тенісистки відповіли чотирма міні-брейками проти двох у суперниць.

    Людмила та Надія Кіченок вперше з лютого цього року виступають разом у парній сітці змагань.

    Джерело: btu.org.ua

    Сергій Стаховський теніс Людмила Кіченок Надія Кіченок
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