«Сталь» на зборах програла аутсайдеру чемпіонату Угорщини
- Сьогодні, 10:47
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«Сталь» запланувала провести ще два спаринги
«Сталь» в контрольному матчі програла аутсайдеру чемпіонату Угорщини – «Мезекевешду» (1:2).
За «Сталеварів» сьогодні зіграли зимові новачки Ігор Ощипко, Еберт і Тіаго Ромуло, а також двоє гравців на перегляді, чиї імена поки не розкриваються.
Угорці забили два голи до середини другого тайму, після чого «Сталь» один м'яч відіграла - постарався 21-річний півзахисник Богдан Мисик.
«Сталь» запланувала далі провести спаринги проти грузинського «Сабуртало» і вірменського «Бананца», але дати ще не визначено.
Перший офіційний матч у 2018 році підопічні Миколи Костова проведуть 17 лютого проти «Олександрії».
Товариський матч
«Сталь» - «Мезекевешд» - 1:2
Голи: Мисик(71) – Новак(33), Чері(61)
Джерело: sportarena.com