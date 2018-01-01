«Сталь» на зборах програла аутсайдеру чемпіонату Угорщини

«Сталь» запланувала провести ще два спаринги

«Сталь» в контрольному матчі програла аутсайдеру чемпіонату Угорщини – «Мезекевешду» (1:2). За «Сталеварів» сьогодні зіграли зимові новачки Ігор Ощипко, Еберт і Тіаго Ромуло, а також двоє гравців на перегляді, чиї імена поки не розкриваються. Угорці забили два голи до середини другого тайму, після чого



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ФК Сталь. Фото: ФК Сталь

«Сталь» запланувала провести ще два спаринги

«Сталь» в контрольному матчі програла аутсайдеру чемпіонату Угорщини – «Мезекевешду» (1:2).

За «Сталеварів» сьогодні зіграли зимові новачки Ігор Ощипко, Еберт і Тіаго Ромуло, а також двоє гравців на перегляді, чиї імена поки не розкриваються.

Угорці забили два голи до середини другого тайму, після чого «Сталь» один м'яч відіграла - постарався 21-річний півзахисник Богдан Мисик.

«Сталь» запланувала далі провести спаринги проти грузинського «Сабуртало» і вірменського «Бананца», але дати ще не визначено.

Перший офіційний матч у 2018 році підопічні Миколи Костова проведуть 17 лютого проти «Олександрії».

Товариський матч

«Сталь» - «Мезекевешд» - 1:2

Голи: Мисик(71) – Новак(33), Чері(61)

Джерело: sportarena.com