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    «Сталь» на зборах програла аутсайдеру чемпіонату Угорщини

    «Сталь» запланувала провести ще два спаринги
    «Сталь» в контрольному матчі програла аутсайдеру чемпіонату Угорщини – «Мезекевешду» (1:2). За «Сталеварів» сьогодні зіграли зимові новачки Ігор Ощипко, Еберт і Тіаго Ромуло, а також двоє гравців на перегляді, чиї імена поки не розкриваються. Угорці забили два голи до середини другого тайму, після чого
    • Сьогодні, 10:47
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    ФК Сталь. Фото: ФК Сталь
    ФК Сталь. Фото: ФК Сталь

    «Сталь» запланувала провести ще два спаринги

    «Сталь» в контрольному матчі програла аутсайдеру чемпіонату Угорщини – «Мезекевешду» (1:2).

    За «Сталеварів» сьогодні зіграли зимові новачки Ігор Ощипко, Еберт і Тіаго Ромуло, а також двоє гравців на перегляді, чиї імена поки не розкриваються.

    Угорці забили два голи до середини другого тайму, після чого «Сталь» один м'яч відіграла - постарався 21-річний півзахисник Богдан Мисик.

    «Сталь» запланувала далі провести спаринги проти грузинського «Сабуртало» і вірменського «Бананца», але дати ще не визначено.

    Перший офіційний матч у 2018 році підопічні Миколи Костова проведуть 17 лютого проти «Олександрії».

    Товариський матч

    «Сталь» - «Мезекевешд» - 1:2

    Голи: Мисик(71) – Новак(33), Чері(61)

    Джерело: sportarena.com

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