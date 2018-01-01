«Сталь» оголосила про підписання контракту з українським оборонцем

Стан команди поповнив 23-річний Богдан Рудюк

Четвертим новачком кам'янської «Сталі» у це зимове міжсезоння став український захисник Богдан Рудюк, останнім клубом якого були білоруські «Крумкачи». Контракт між ПФК «Сталь» і Богданом Рудюком розрахований на 2,5 роки, інформує офіційний сайт клубу. Богдан Рудюк народився 19 квітня 1994 року у Харківській