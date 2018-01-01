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    «Сталь» оголосила про підписання контракту з українським оборонцем

    Стан команди поповнив 23-річний Богдан Рудюк
    Четвертим новачком кам'янської «Сталі» у це зимове міжсезоння став український захисник Богдан Рудюк, останнім клубом якого були білоруські «Крумкачи». Контракт між ПФК «Сталь» і Богданом Рудюком розрахований на 2,5 роки, інформує офіційний сайт клубу. Богдан Рудюк народився 19 квітня 1994 року у Харківській
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    Богдан Рудюк. Фото ФК &laquo;Сталь&raquo;
    Богдан Рудюк. Фото ФК «Сталь»

    Стан команди поповнив 23-річний Богдан Рудюк

    Четвертим новачком кам'янської «Сталі» у це зимове міжсезоння став український захисник Богдан Рудюк, останнім клубом якого були білоруські «Крумкачи».

    Контракт між ПФК «Сталь» і Богданом Рудюком розрахований на 2,5 роки, інформує офіційний сайт клубу.

    Богдан Рудюк народився 19 квітня 1994 року у Харківській області. Зріст – 192 см, вага – 84 кг.

    Ігрова кар'єра: «Таврія» (дубль), «Зоря» (дубль), «Молдава», ФК «Попрад», «Римавська Собота» (всі – Словаччина), ФК «Слуцьк», «Дніпро» (Могильов), «Крумкачи» (всі – Білорусь).

    Статистика виступів: 58 проведених матчів, чотири забиті м'ячі (без урахування ігор за молодіжні склади).

    Окрім того, як розповів головний тренер клубу Ніколай Костов, команда непогано працює на зборі у Туреччині, але група гравців (сім осіб) через вірус випала з роботи.

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