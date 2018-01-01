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    «Сталь» підпише колишнього захисника збірної України

    «Сталь» дев'ятого січня вийшла з відпустки і зараз гравці проходять медогляд перед вильотом на збори до Туреччини
    «Сталь» підпише досвідченого лівого захисника Ігоря Ощіпка. Сторони вже обговорили і узгодили всі деталі особистого контракту, який буде укладено найближчим часом. «Сталь» дев'ятого січня вийшла з відпустки і зараз гравці проходять медогляд перед вильотом на збори до Туреччини. Туди ж має всі шанси відправитися з
    • Сьогодні, 19:57
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    Ігор Ощіпко. Фото: LAOLA1.at
    Ігор Ощіпко. Фото: LAOLA1.at

    «Сталь» дев'ятого січня вийшла з відпустки і зараз гравці проходять медогляд перед вильотом на збори до Туреччини

    «Сталь» підпише досвідченого лівого захисника Ігоря Ощіпка.

    Сторони вже обговорили і узгодили всі деталі особистого контракту, який буде укладено найближчим часом.

    «Сталь» дев'ятого січня вийшла з відпустки і зараз гравці проходять медогляд перед вильотом на збори до Туреччини.

    Туди ж має всі шанси відправитися з командою і Ощіпко.

    32-річний Ігор Ощіпко першу половину сезону провів в ФК «Львів», за який зіграв дев'ять матчів і забив один гол у Другій лізі.

    До цього захисник виступав за «Карпати», австрійський «Штурм», молдавську «Зорю» і болгарський «Ботев».

    Також на його рахунку три матчі за збірну України.

    «Сталь» пішла на зимову перерву на останньому, 12-му місці в УПЛ, заробивши лише 12 очок в 19 турах.

    Джерело: sportarena.com

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