«Сталь» підпише колишнього захисника збірної України

«Сталь» дев'ятого січня вийшла з відпустки і зараз гравці проходять медогляд перед вильотом на збори до Туреччини

«Сталь» підпише досвідченого лівого захисника Ігоря Ощіпка. Сторони вже обговорили і узгодили всі деталі особистого контракту, який буде укладено найближчим часом. «Сталь» дев'ятого січня вийшла з відпустки і зараз гравці проходять медогляд перед вильотом на збори до Туреччини. Туди ж має всі шанси відправитися з



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Ігор Ощіпко. Фото: LAOLA1.at

«Сталь» дев'ятого січня вийшла з відпустки і зараз гравці проходять медогляд перед вильотом на збори до Туреччини

«Сталь» підпише досвідченого лівого захисника Ігоря Ощіпка.

Сторони вже обговорили і узгодили всі деталі особистого контракту, який буде укладено найближчим часом.

«Сталь» дев'ятого січня вийшла з відпустки і зараз гравці проходять медогляд перед вильотом на збори до Туреччини.

Туди ж має всі шанси відправитися з командою і Ощіпко.

32-річний Ігор Ощіпко першу половину сезону провів в ФК «Львів», за який зіграв дев'ять матчів і забив один гол у Другій лізі.

До цього захисник виступав за «Карпати», австрійський «Штурм», молдавську «Зорю» і болгарський «Ботев».

Також на його рахунку три матчі за збірну України.

«Сталь» пішла на зимову перерву на останньому, 12-му місці в УПЛ, заробивши лише 12 очок в 19 турах.

Джерело: sportarena.com