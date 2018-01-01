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    «Сталь» відновила тренування після зимової відпустки

    Кам'янський клуб розпочав підготовку до другої частини сезону під Києвом
    У футболістів «Сталі» у вівторок, 9 січня, був перший робочий день. Після обіду в Ірпені відбулося тренувальне заняття - прем'єрне для «сталеварів» у календарному 2018 році, інформує офіційний сайт клубу. Ще перед заключним матчем минулого року у Маріуполі тренери розробили для кожного з гравців індивідуальну програму, щоб
    • Сьогодні, 21:38
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    ФК &laquo;Сталь&raquo;
    ФК «Сталь»

    Кам'янський клуб розпочав підготовку до другої частини сезону під Києвом

    У футболістів «Сталі» у вівторок, 9 січня, був перший робочий день.

    Після обіду в Ірпені відбулося тренувальне заняття - прем'єрне для «сталеварів» у календарному 2018 році, інформує офіційний сайт клубу.

    Ще перед заключним матчем минулого року у Маріуполі тренери розробили для кожного з гравців індивідуальну програму, щоб бути у належному тонусі.

    Основна робота кам'янської «Сталі» почнеться у межах об'єднаного навчально-тренувального збору в Туреччині з 13 січня.

    Поки ж у команди на порядку денному втягувальний етап підготовки, який передбачає ще два тренування в Ірпені, і буде зверстаний таким чином, щоб органічно поєднати тренувальні заняття і плановий медичний огляд.

    Останній пройде у два дня: футболісти будуть поділені на групи. Перша для проходження медичного обстеження відправиться вже у середу.

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