«Сталь» визнано наймолодшою командою Європи у 2017 році
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ФК «Сталь»
В дослідженні брали участь всі команди з топ-31 елітних ліг Європи
Підопічні Ніколая Костова встановили цікаве досягнення.
Дослідження CIES Football Observatory показало, що кам'янська «Сталь» займає перше місце в списку наймолодших професійних команд Європи в 2017-му році.
Середній вік гравців «Сталі» – 21,24 роки. Цей показник був нижчим лише в 2013-му в сербського «Рада» (21,18) та кіпрської «Ларнаки» (21,18).
Варто зазначити, що в дослідженні брали участь всі команди з топ-31 елітних ліг Європи.
Джерело: Футбол 24