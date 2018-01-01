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    «Сталь» визнано наймолодшою командою Європи у 2017 році

    В дослідженні брали участь всі команди з топ-31 елітних ліг Європи
    Підопічні Ніколая Костова встановили цікаве досягнення. Дослідження CIES Football Observatory показало, що кам'янська «Сталь» займає перше місце в списку наймолодших професійних команд Європи в 2017-му році. Середній вік гравців «Сталі» – 21,24 роки. Цей показник був нижчим лише в 2013-му в сербського
    • Сьогодні, 12:27
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    ФК &laquo;Сталь&raquo;
    ФК «Сталь»

    В дослідженні брали участь всі команди з топ-31 елітних ліг Європи

    Підопічні Ніколая Костова встановили цікаве досягнення.

    Дослідження CIES Football Observatory показало, що кам'янська «Сталь» займає перше місце в списку наймолодших професійних команд Європи в 2017-му році.

    Середній вік гравців «Сталі» – 21,24 роки. Цей показник був нижчим лише в 2013-му в сербського «Рада» (21,18) та кіпрської «Ларнаки» (21,18).

    Варто зазначити, що в дослідженні брали участь всі команди з топ-31 елітних ліг Європи.

    Джерело: Футбол 24

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