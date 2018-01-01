«Сталь» зіграла в суху нічию з румунським «Ювентусом»
- Сьогодні, 11:15
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«Сталь» - «Ювентус» Бухарест. Фото: pfcstal.com
Голів обидві команди не забили
«Сталь» зіграла внічию з бухарестським «Ювентусом» (0: 0) на тренувальному зборі в Туреччині.
В основному складі «Сталеварів» вийшли бразильці Еберт і Тіаго Ромуло, з якими клуб підписав контракти. Також з перших хвилин відіграв і Богдан Рудюк, з яким «Сталь» планує укласти трудовий договір.
Що стосується самої зустрічі, то голів обидві команди не забили.
Наступний спаринг кам'янчани зіграють проти македонського Шкупі 27 січня.
Товарський матч
«Сталь» - «Ювентус» Бухарест - 0:0
Джерело: sportarena.com