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    «Сталь» зіграла в суху нічию з румунським «Ювентусом»

    Голів обидві команди не забили
    «Сталь» зіграла внічию з бухарестським «Ювентусом» (0: 0) на тренувальному зборі в Туреччині. В основному складі «Сталеварів» вийшли бразильці Еберт і Тіаго Ромуло, з якими клуб підписав контракти. Також з перших хвилин відіграв і Богдан Рудюк, з яким «Сталь» планує укласти трудовий договір. Що
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    &laquo;Сталь&raquo; - &laquo;Ювентус&raquo; Бухарест. Фото:&nbsp;pfcstal.com
    «Сталь» - «Ювентус» Бухарест. Фото: pfcstal.com

    Голів обидві команди не забили

    «Сталь» зіграла внічию з бухарестським «Ювентусом» (0: 0) на тренувальному зборі в Туреччині.

    В основному складі «Сталеварів» вийшли бразильці Еберт і Тіаго Ромуло, з якими клуб підписав контракти. Також з перших хвилин відіграв і Богдан Рудюк, з яким «Сталь» планує укласти трудовий договір.

    Що стосується самої зустрічі, то голів обидві команди не забили.

    Наступний спаринг кам'янчани зіграють проти македонського Шкупі 27 січня.

    Товарський матч

    «Сталь» - «Ювентус» Бухарест - 0:0

    Джерело: sportarena.com

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