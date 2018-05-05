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    Стали відомі причини зникнення українського футбольного клубу

    В ПФЛ прокоментували зникнення футбольного клубу
    У першій лізі стало одним клубом менше. З огляду на фінансові проблеми за три тури до кінця зі змагань знялася «Жемчужина». Більш того, одеський клуб взагалі буде ліквідований. «Власник «Жемчужини» прийняв таке рішення - припинити його діяльність. Мені прислали рішення органів управління цієї юридичної особи в тому,
    • Сьогодні, 21:13
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    ФК &laquo;Жемчужина&raquo;
    ФК «Жемчужина»

    В ПФЛ прокоментували зникнення футбольного клубу

    У першій лізі стало одним клубом менше.

    З огляду на фінансові проблеми за три тури до кінця зі змагань знялася «Жемчужина». Більш того, одеський клуб взагалі буде ліквідований.

    «Власник «Жемчужини» прийняв таке рішення - припинити його діяльність. Мені прислали рішення органів управління цієї юридичної особи в тому, що діяльність клубу припиняється. Вони не просто не гратимуть, вони в принципі зникають», - сказав в коментарі телевізійній передачі «Футбол NEWS» президент Професійної футбольної Ліги Сергій Макаров.

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