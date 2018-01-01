Стали відомі склади команд на Матч зірок баскетбольної Суперліги

Напередодні тренери визначили другі п’ятірки

Тренери команд Суперліги України з баскетболу визначили другі п’ятірки на Матч зірок 2018 року. Як зазначає офіційний сайт Федерації баскетболу України, у випадку, коли на одну позицію претендувало двоє гравців, які мали однакову кількість тренерських голосів, до уваги бралися наступні фактори: 1) перевага надавалася гравцям тих команд,



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Фото ФБУ

Напередодні тренери визначили другі п’ятірки

Тренери команд Суперліги України з баскетболу визначили другі п’ятірки на Матч зірок 2018 року.

Як зазначає офіційний сайт Федерації баскетболу України, у випадку, коли на одну позицію претендувало двоє гравців, які мали однакову кількість тренерських голосів, до уваги бралися наступні фактори:

1) перевага надавалася гравцям тих команд, чиїх представників було менше у складі першої та другої п’ятірок;

2) а також гравцям, які зібрали більше голосів під час опитування вболівальників.

Друга п’ятірка команди «Південь» набула наступного вигляду: Деррік Колтер («Хімік»), Юрій Кондраков («Запоріжжя»), Денис Носков (МБК «Миколаїв»), Танкслі Ефіанаї («БІПА-Одеса»), Олександр Кушніров (МБК «Миколаїв»).

Команда «Північ» виглядає наступним чином: Бо Барнс («Політехнік»), Олександр Кольченко («Черкаські Мавпи»), Руслан Отверченко («Будівельник»), Дмитро Глєбов («Дніпро»), Шахід Девіс («Черкаські Мавпи»).

Ознайомитися зі складом стартових п'ятірок можна тут.