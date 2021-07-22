  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Стали відомі суперниці Світоліної і Ястремської на Олімпіаді

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українські тенісистки дізналися імена суперниць - Стали відомі суперниці Світоліної і Ястремської на Олімпіаді
    Українські тенісистки дізналися імена суперниць
    Фото: btu

    Еліна отримала четвертий номер посіву, Даяна дебютує на Іграх

    У Токіо відбулося жеребкування тенісних турнірів в одиночному і парному розрядах.

    В особистих змаганнях Україну представлятимуть Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, у парних – Світоліна/Ястремська та сестри Людмила і Надія Кіченок.

    Еліна Світоліна (№6) отримала четвертий номер посіву і в першому колі зустрінеться з Лаурою Зігемунд (№61) з Німеччини. У 2016 році на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро українка дійшла до чвертьфіналу, поступившись Петрі Квітовій.

    Даяна Ястремська (№46) дебютує в олімпійському турнірі матчем проти канадки Лейли Фернандес (№72).

    Світоліна і Ястремська в першому колі парного турніру зіграють проти француженок Алізе Корне та Фіони Ферро.

    Людмила Кіченок і Надія Кіченок на старті зустрінуться з представницями Індії Санією Мірзою та Анкітою Райною. Для сестер Кіченок це друга Олімпіада: у 2016 році українки програли в першому колі китаянкам Сюй Іфань та Чжен Сайсай.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада Еліна Світоліна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стали відомі суперниці Світоліної і Ястремської на Олімпіаді