Перед Олімпіадою в Токіо Жан Беленюк зазнав травми

Борець греко-римського стилю потягнув м’яз і втратив час на підготовку

За кілька днів до вильоту в Токіо борець греко-римського стилю Жан Беленюк зазнав травми. На тренувальній базі в Конча-Заспі, де проходила підготовка спортсменів, спортсмена було помічено з зафіксованим на плечі лонгетом. На запитання що трапилося, Жан прискорив кроки і на ходу кинув, що пошкодив м’яз на тренуванні. Але, за його словами, нічого страшного – підготовку він незабаром продовжить.

Жан Беленюк є срібним призером Олімпіади в Ріо. До Токіо команда греко-римлян вирушає з дублерами. Тож в разі форс-мажору Беленюка зможе замінити Семен Назаров, який виборов олімпійську ліцензію завдяки перемозі на чемпіонаті Європи.

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