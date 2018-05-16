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    Стали відомі всі чвертьфінальні пари Чемпіонату світу з хокею-2018

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    Груповий етап турніру вже позаду

    У вівторок, 15-го травня, завершився груповий етап чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.

    Так, стали відомі чвертьфінальні пари турніру, який проходить в Данії.

    Чемпіонат світу 2018 року з хокею

    Чвертьфінал

    Чвертьфінал №1. Фінляндія (1В) - Швейцарія (4А)

    Чвертьфінал №2 Швеція (1А) - Латвія (4В)

    Чвертьфінал №3. США (2В) - Чехія (3А)

    Чвертьфінал №4. Росія (2А) - Канада (3А)

    чемпіонат світу хокей
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