Стали відомі всі чвертьфінальні пари Чемпіонату світу з хокею-2018
-
Розсилка
Груповий етап турніру вже позаду
У вівторок, 15-го травня, завершився груповий етап чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.
Так, стали відомі чвертьфінальні пари турніру, який проходить в Данії.
Чемпіонат світу 2018 року з хокею
Чвертьфінал
Чвертьфінал №1. Фінляндія (1В) - Швейцарія (4А)
Чвертьфінал №2 Швеція (1А) - Латвія (4В)
Чвертьфінал №3. США (2В) - Чехія (3А)
Чвертьфінал №4. Росія (2А) - Канада (3А)
The quarter-final pairings are set. The #IIHFWorlds continue on Thursday in Copenhagen and Herning. Which game do you look forward to? https://t.co/apXC48gFRl pic.twitter.com/y0WzDKsO7Z— IIHF (@IIHFHockey) 15 мая 2018 г.