Стали відомі всі чвертьфінальні пари Чемпіонату світу з хокею-2018

Груповий етап турніру вже позаду

У вівторок, 15-го травня, завершився груповий етап чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.

Так, стали відомі чвертьфінальні пари турніру, який проходить в Данії.

Чвертьфінал №1. Фінляндія (1В) - Швейцарія (4А)

Чвертьфінал №2 Швеція (1А) - Латвія (4В)

Чвертьфінал №3. США (2В) - Чехія (3А)

Чвертьфінал №4. Росія (2А) - Канада (3А)

