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Тренер збірної України з футболу прокоментував позитивний допінг-тест Мудрика

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Тренер збірної України з футболу прокоментував позитивний допінг-тест Мудрика
Михайло Мудрик та Сергій Ребров
фото з відкритих джерел

Ребров заявив, що команда боротиметься за Мудрика за будь-яких обставин

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував ситуацію з позитивним допінг-тестом 23-річного вінгера «Челсі» Михайла Мудрика. Про це передає Tribuna.com.

«Я спілкувався з ним. Для нас кожен гравець дуже важливий, і Михайло дуже засмучений цим. Не хочу вдаватися в подробиці, зараз нічого немає офіційного», – заявив Ребров.

Тренер наголосив, що команда підтримуватиме Мудрика і боротиметься за нього за будь-яких обставин.

«Наша позиція: ми будемо підтримувати гравця, будемо боротися за нього. І я тільки бажаю Михайлу терпіння, щоб він дійсно розумів, що ми його підтримуємо і зробимо усе, щоб цей термін був якомога менший, тому що це дуже важливий гравець для збірної України», – додав він.

Нагадаємо, півзахисник «Челсі» та зірка збірної України з футболу Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

Яку саме заборонену речовину знайшли в організмі – не уточнюється.

Спортсмену загрожує до чотирьох років дискваліфікації.

Наразі його тимчасово відсторонили від футболу.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Михайло Мудрик

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