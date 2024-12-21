Тренер збірної України з футболу прокоментував позитивний допінг-тест Мудрика

Ребров заявив, що команда боротиметься за Мудрика за будь-яких обставин

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував ситуацію з позитивним допінг-тестом 23-річного вінгера «Челсі» Михайла Мудрика. Про це передає Tribuna.com.

«Я спілкувався з ним. Для нас кожен гравець дуже важливий, і Михайло дуже засмучений цим. Не хочу вдаватися в подробиці, зараз нічого немає офіційного», – заявив Ребров.

Тренер наголосив, що команда підтримуватиме Мудрика і боротиметься за нього за будь-яких обставин.

«Наша позиція: ми будемо підтримувати гравця, будемо боротися за нього. І я тільки бажаю Михайлу терпіння, щоб він дійсно розумів, що ми його підтримуємо і зробимо усе, щоб цей термін був якомога менший, тому що це дуже важливий гравець для збірної України», – додав він.

Нагадаємо, півзахисник «Челсі» та зірка збірної України з футболу Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

Яку саме заборонену речовину знайшли в організмі – не уточнюється.

Спортсмену загрожує до чотирьох років дискваліфікації.

Наразі його тимчасово відсторонили від футболу.