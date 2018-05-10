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    Стали відомі три з чотирьох учасників Кубку України з гандболу

    • Сьогодні, 13:09
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    Фото: Федерація гандболу України
    Фото: Федерація гандболу України

    «Фінал чотирьох» Кубка України пройде 23-24 травня

    «ЗТР», «ЗНТУ-ЗАБ», а також «Донбас», пробилися до «Фіналу чотирьох» Кубка України серед чоловічих команд.

    Про це інформує Федерація гандболу України.

    Повний склад учасників визначиться 14 травня, коли в Ужгороді відбудеться матч-відповідь чвертьфінального протистояння «Закарпаття» — «Мотор». Перша гра у цій парі завершилася перемогою «моторівців» - 46:24. В інших парах вже відбулося по два матчі.

    «Фінал чотирьох» Кубка України пройде 23-24 травня в Запоріжжі.

    Нагадаємо, що у Львові визначились переможці жіночої гандбольної Суперліги-17/18.

    Кубок України Гандбол
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