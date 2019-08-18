Стало відомо, чому Зінченко кульгав наприкінці матчу з «Тоттнемом»



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Олександр Зінчеенко обірвав унікальну серію в АПЛ, але на щастя не травмувався UA-Футбол

На щастя, чутки про серйозну травму не підтверджуються

Фулбек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко догравав вчорашній матч другого туру англійської Прем’єр-ліги проти «Тоттнема» (2:2) з дискомфортом у нозі, відверто накульгуючи в останні хвилини. Українець залишився на полі лише тому, що на той момент «міщани» вже використали всі свої заміни.

Стан 22-річного футболіста викликав занепокоєння уболівальників, проте на щастя Олександру вдалося обійтися без травм.

За інформацією журналіста Manchester Evening News Сімона Байковскі, кульгавість Зінченка була викликана перевтомою, що призвело до судом. Українець уникнув травми і буде готовий до недільного матчу «Сіті» проти «Борнмута» на виїзді.

Вчорашня нічия зі «шпорами» обірвала неймовірну переможну серію Зінченка в АПЛ, яка налічувала 23 матчі.

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