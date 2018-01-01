Стало відомо, хто розсудить матч 20-го туру Прем'єр-ліги України «Динамо» - «Олімпік»
- Сьогодні, 08:08
-
Розсилка
Інші суддівські призначення на 20-й тур
Стали відомі імена арбітрів, які працюватимуть на матчах на 20-го туру Прем'єр-ліги України.
Про це повідомляє прес-служба комітету арбітрів Федерації футболу України.
16 лютого, п'ятниця
«Шахтар» - «Чорноморець» - Віталій Романов (Дніпро)
17 лютого, субота
«Сталь» - «Олександрія» - Анатолій Адбула (Харків)
«Ворскла» - «Верес» - Микола Балакін (Київська обл.)
18 лютого, неділя
«Зірка» - «Маріуполь» - Ярослав Козик (Мукачеве)
«Карпати» - «Зоря» - Костянтин Труханов (Харків)
«Динамо» - «Олімпік» - Віктор Копієвський (Кропивницький)
21 лютого, середа
«Карпати» - «Олімпік» - Олег Плужник (Харків)