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    Стало відомо, хто розсудить матч 20-го туру Прем'єр-ліги України «Динамо» - «Олімпік»

    Інші суддівські призначення на 20-й тур
    Стали відомі імена арбітрів, які працюватимуть на матчах на 20-го туру Прем'єр-ліги України. Про це повідомляє прес-служба комітету арбітрів Федерації футболу України. 16 лютого, п'ятниця «Шахтар» - «Чорноморець» - Віталій Романов (Дніпро) 17 лютого, субота «Сталь» - «Олександрія» - Анатолій
    • Сьогодні, 08:08
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    Інші суддівські призначення на 20-й тур

    Стали відомі імена арбітрів, які працюватимуть на матчах на 20-го туру Прем'єр-ліги України.

    Про це повідомляє прес-служба комітету арбітрів Федерації футболу України.

    16 лютого, п'ятниця

    «Шахтар» - «Чорноморець» - Віталій Романов (Дніпро)

    17 лютого, субота

    «Сталь» - «Олександрія» - Анатолій Адбула (Харків)

    «Ворскла» - «Верес» - Микола Балакін (Київська обл.)

    18 лютого, неділя

    «Зірка» - «Маріуполь» - Ярослав Козик (Мукачеве)

    «Карпати» - «Зоря» - Костянтин Труханов (Харків)

    «Динамо» - «Олімпік» - Віктор Копієвський (Кропивницький)

    21 лютого, середа

    «Карпати» - «Олімпік» - Олег Плужник (Харків)

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