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    Стало відомо, хто розсудить «Верес» і «Динамо». Призначення на матчі 21-го туру Прем'єр-ліги

    Матч у Львові обслуговуватиме Олександр Дердо із Чорноморська
    Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2017/18. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. 21-й тур 24 лютого ФК «Олександрія» – «Маріуполь». Олександрія.  КСК «Ніка».
    • Сьогодні, 21:19
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    Матч у Львові обслуговуватиме Олександр Дердо із Чорноморська

    Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2017/18.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    21-й тур

    24 лютого

    ФК «Олександрія» – «Маріуполь». Олександрія.  КСК «Ніка». 14.00

    Арбітр – Пасхал І.Ю. (Херсон), асистенти арбітра – Єремєєв А.А. (Миколаїв), Данильченко Є.А. (Луганськ), четвертий арбітр – Монзуль К.В. (Харків), спостерігач арбітражу – Задіран С.М. (Дніпро). Делегат ФФУ – Маслов В.Б. (Дніпропетровська ОФФ).

    «Чорноморець» (Одеса) – «Карпати» (Львів). Одеса. Стадіон «Чорноморець». 14.00

    Арбітр Міланич В.О. (Миколаїв), асистенти арбітра – Плужник О.О. (Харків), Володін В.В. (Херсон), четвертий арбітр – Бондар І.І. (Київ), спостерігач арбітражу – Лисенчук С.Г. (Київ). Делегат ФФУ – Клим Т.П. (Івано-Франківська ОФФ). Офіцер безпеки ФФУ – Пихтін М.П. (ФФ Миколаївської області).

    25 лютого

    «Зоря» (Луганськ) – «Ворскла» (Полтава). Запоріжжя. «Славутич-Арена». 14.00

    Арбітр – Кутаков Д.О. (Київська обл.), асистенти арбітра – Жарий В.В. (Дніпропетровська обл.), Нижник В.О. (Вінниця), четвертий арбітр – Новохатній В.В. (Київ), спостерігач арбітражу – Дердо В.Г. (Чорноморськ). Делегат ФФУ – Іщенко В.Ф. (Запорізька ОФФ).

    «Олімпік» (Донецьк) – «Сталь» (Кам'янське). Київ. Стадіон «Динамо» ім. В.В. Лобановського. 14.00

    Арбітр – Бондаренко Д.Є. (Одеса), асистенти арбітра – Жуков О.В. (Харків), Куцев В.А. (Київ), четвертий арбітр – Труханов К.В. (Харків), спостерігач арбітражу –Мельничук В.Г. (Сімферополь). Делегат ФФУ – Іванченко Ю.О. (Федерація футболу України).

    «Шахтар» (Донецьк) – «Зірка» (Кропивницький). Харків. ОСК «Металіст». 17.00

    Арбітр – Шурман Д.Л. (Київська обл.), асистенти арбітра – Висоцький В.О. (Запоріжжя), Шлончак С.М. (Черкаси), четвертий арбітр – Балакін М.О. (Київська обл.), спостерігач арбітражу – Шмигельський О.В. (Львів). Делегат ФФУ – Безрук В.О. (Луганська ОФФ).

    «Верес» (Рівне) – «Динамо» (Київ). Львів. «Арена Львів». 17.00

    Арбітр – Дердо О.В. (Чорноморськ), асистенти арбітра – Скрипка А.М. (Кропивницький), Корнійко О.С. (Миргород), четвертий арбітр – Козик Я.В. (Мукачево), спостерігач арбітражу – Овчар М.М. (Калуш). Делегат ФФУ – Титаренко Ю.Д. (Федерація футболу України). Офіцер безпеки ФФУ – Гевко В.Я. (Львівська ОФФ).

    ФФУ ФК «Динамо» «Шахтар» Прем'єр Ліга ФК Ворскла ФК Олімпік ФК Верес ФК «Маріуполь» «Зоря» «Сталь» ФК «Зірка» ФК Карпати ФК Олександрія ФК Чорноморець
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