Стало відомо, хто розсудить «Верес» і «Динамо». Призначення на матчі 21-го туру Прем'єр-ліги
- Сьогодні, 21:19
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Розсилка
Матч у Львові обслуговуватиме Олександр Дердо із Чорноморська
Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2017/18.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
21-й тур
24 лютого
ФК «Олександрія» – «Маріуполь». Олександрія. КСК «Ніка». 14.00
Арбітр – Пасхал І.Ю. (Херсон), асистенти арбітра – Єремєєв А.А. (Миколаїв), Данильченко Є.А. (Луганськ), четвертий арбітр – Монзуль К.В. (Харків), спостерігач арбітражу – Задіран С.М. (Дніпро). Делегат ФФУ – Маслов В.Б. (Дніпропетровська ОФФ).
«Чорноморець» (Одеса) – «Карпати» (Львів). Одеса. Стадіон «Чорноморець». 14.00
Арбітр Міланич В.О. (Миколаїв), асистенти арбітра – Плужник О.О. (Харків), Володін В.В. (Херсон), четвертий арбітр – Бондар І.І. (Київ), спостерігач арбітражу – Лисенчук С.Г. (Київ). Делегат ФФУ – Клим Т.П. (Івано-Франківська ОФФ). Офіцер безпеки ФФУ – Пихтін М.П. (ФФ Миколаївської області).
25 лютого
«Зоря» (Луганськ) – «Ворскла» (Полтава). Запоріжжя. «Славутич-Арена». 14.00
Арбітр – Кутаков Д.О. (Київська обл.), асистенти арбітра – Жарий В.В. (Дніпропетровська обл.), Нижник В.О. (Вінниця), четвертий арбітр – Новохатній В.В. (Київ), спостерігач арбітражу – Дердо В.Г. (Чорноморськ). Делегат ФФУ – Іщенко В.Ф. (Запорізька ОФФ).
«Олімпік» (Донецьк) – «Сталь» (Кам'янське). Київ. Стадіон «Динамо» ім. В.В. Лобановського. 14.00
Арбітр – Бондаренко Д.Є. (Одеса), асистенти арбітра – Жуков О.В. (Харків), Куцев В.А. (Київ), четвертий арбітр – Труханов К.В. (Харків), спостерігач арбітражу –Мельничук В.Г. (Сімферополь). Делегат ФФУ – Іванченко Ю.О. (Федерація футболу України).
«Шахтар» (Донецьк) – «Зірка» (Кропивницький). Харків. ОСК «Металіст». 17.00
Арбітр – Шурман Д.Л. (Київська обл.), асистенти арбітра – Висоцький В.О. (Запоріжжя), Шлончак С.М. (Черкаси), четвертий арбітр – Балакін М.О. (Київська обл.), спостерігач арбітражу – Шмигельський О.В. (Львів). Делегат ФФУ – Безрук В.О. (Луганська ОФФ).
«Верес» (Рівне) – «Динамо» (Київ). Львів. «Арена Львів». 17.00
Арбітр – Дердо О.В. (Чорноморськ), асистенти арбітра – Скрипка А.М. (Кропивницький), Корнійко О.С. (Миргород), четвертий арбітр – Козик Я.В. (Мукачево), спостерігач арбітражу – Овчар М.М. (Калуш). Делегат ФФУ – Титаренко Ю.Д. (Федерація футболу України). Офіцер безпеки ФФУ – Гевко В.Я. (Львівська ОФФ).