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    Стало відомо, хто взяв собі 10-й номер Ярмоленка

    Гравці «Динамо» визначились з номерами на другу частину сезону
    Гравці київського клубу обрали ігрові номери на другу частину сезону 2017/18. Про це повідомляє прес-служба «Динамо». Юна зірка «Динамо» Микола Шапаренко взяв 10-й номер, який раніше належав Андрію Ярмоленку. Новачок столичного клубу Беньямін Вербич обрав собі сьомий номер, Ротань виступатиме під 17-м, Шабанов зупинився
    • Сьогодні, 15:07
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    Руслан Ротань. Фото: Телеграф
    Руслан Ротань. Фото: Телеграф

    Гравці «Динамо» визначились з номерами на другу частину сезону

    Гравці київського клубу обрали ігрові номери на другу частину сезону 2017/18.

    Про це повідомляє прес-служба «Динамо».

    Юна зірка «Динамо» Микола Шапаренко взяв 10-й номер, який раніше належав Андрію Ярмоленку.

    Новачок столичного клубу Беньямін Вербич обрав собі сьомий номер, Ротань виступатиме під 17-м, Шабанов зупинився на 30-му.

    Калитвинцев та Хльобас, які повернулись із оренди, виступатимуть під 45-м та 13-м відповідно.

    Сергій Сидорчук вирішив поміняти 16-й на п'ятий.

    Що стосується молодих виконавців, то Попов вподобав шостий, Смирний взяв 40-й номер Шапаренка, Алібеков гратиме під 46-м номером, а Алєксєєв – під 43-м.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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