Стало відомо, хто взяв собі 10-й номер Ярмоленка

Гравці «Динамо» визначились з номерами на другу частину сезону

Гравці київського клубу обрали ігрові номери на другу частину сезону 2017/18. Про це повідомляє прес-служба «Динамо». Юна зірка «Динамо» Микола Шапаренко взяв 10-й номер, який раніше належав Андрію Ярмоленку. Новачок столичного клубу Беньямін Вербич обрав собі сьомий номер, Ротань виступатиме під 17-м, Шабанов зупинився