Стало відомо, хто взяв собі 10-й номер Ярмоленка
- Сьогодні, 15:07
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Руслан Ротань. Фото: Телеграф
Гравці «Динамо» визначились з номерами на другу частину сезону
Гравці київського клубу обрали ігрові номери на другу частину сезону 2017/18.
Про це повідомляє прес-служба «Динамо».
Юна зірка «Динамо» Микола Шапаренко взяв 10-й номер, який раніше належав Андрію Ярмоленку.
Новачок столичного клубу Беньямін Вербич обрав собі сьомий номер, Ротань виступатиме під 17-м, Шабанов зупинився на 30-му.
Калитвинцев та Хльобас, які повернулись із оренди, виступатимуть під 45-м та 13-м відповідно.
Сергій Сидорчук вирішив поміняти 16-й на п'ятий.
Що стосується молодих виконавців, то Попов вподобав шостий, Смирний взяв 40-й номер Шапаренка, Алібеков гратиме під 46-м номером, а Алєксєєв – під 43-м.