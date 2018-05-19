Стало відомо, хто зіграє перехідні матчі за право грати у Прем'єр-лізі
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«Зірка», «Чорноморець», «Полтава» та «Десна» визначать двох кращих
За підсумками матчів дня в українських Прем'єр-лізі та Першій лізі були сформовані дві пари учасників плей-офф, які поведуть бій за дві путівки в елітний футбольний дивізіон України на наступний сезон.
УПЛ у плей-офф представляють 10-та й 11-та команди – «Зірка» та «Чорноморець».
Від Першої ліги друга та третя команди сезону – «Полтава» та «Десна».
Згідно з раніше проведеним жеребкуванням, «Зірка» зустрінеться з «Десною», а «Чорноморець» очікує гри з «Полтавою».
Представники Прем'єр-ліги стартові поєдинки проведуть на своєму полі.
Нагадаємо, що раніше відбулося жеребкування матчів плей-офф чемпіонату Прем'єр-ліги України.
Джерело: ua-football.com