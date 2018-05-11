Відбулося жеребкування матчів плей-офф чемпіонату Прем'єр-ліги України

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Клуби УПЛ перші матчі проведуть на власних стадіонах

У Будинку футболу у п’ятницю, 11 травня, відбулося жеребкування матчів плей-офф чемпіонату Прем’єр-ліги сезону-2017/18.

Про це повідомляє офіційний сайт української Прем’єр-ліги.

Відповідно до регламенту змагань, команда, яка посіла 11-те місце в УПЛ, грає два матчі плей-офф з командою, яка за підсумками сезону посіла друге місце у чемпіонаті Першої ліги ПФЛ.

Водночас, команда, яка посіла 10-те місце в УПЛ, грає два матчі плей-офф з командою, яка за підсумками сезону посіла третє місце у чемпіонаті Першої ліги ПФЛ.

Згідно із жеребкуванням, у перших матчах плей-офф господарями поля будуть команди УПЛ.

У матчах-відповідях плей-офф господарями поля будуть команди ПФЛ.

Згідно з планом-календарем УПЛ, попередні дати матчів – 23 та 27 травня. Хоча офіційно про дати прес-служба організації не повідомила.

Зауважимо, що боротьбу за виживання у Прем’єр-лізі відчайдушно ведуть «Зірка», «Сталь» і «Чорноморець». А у Першій лізі на підвищення у класі претендують ФК «Полтава», київський «Арсенал», «Інгулець» і «Десна».