Стало відомо ім’я арбітра, який розсудить матч «Динамо»-«Шахтар

Фінал Кубка України з футболу відбудеться в Дніпрі

41-річний львівський арбітр Юрій Можаровський стане головним суддею фіналу Кубка України, де зустрінуться київське «Динамо» і донецький «Шахтар». Допомагати Можаровському будуть Олександр Войтюк та Сергій Беккер. Резервним арбітром стане Віталій Романов. Спостерігачем ФФУ буде Віктор Дердо. Фінал Кубка України з футболу