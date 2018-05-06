Стало відомо ім’я арбітра, який розсудить матч «Динамо»-«Шахтар
- Сьогодні, 14:28
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Юрій Можаровський. Фото: Getty Images
Фінал Кубка України з футболу відбудеться в Дніпрі
41-річний львівський арбітр Юрій Можаровський стане головним суддею фіналу Кубка України, де зустрінуться київське «Динамо» і донецький «Шахтар».
Допомагати Можаровському будуть Олександр Войтюк та Сергій Беккер. Резервним арбітром стане Віталій Романов. Спостерігачем ФФУ буде Віктор Дердо.
Фінал Кубка України з футболу відбудеться в Дніпрі в середу, 9-го травня.
Нагадаємо, що Прем'єр-ліга у нинішньому сезоні завершиться поєдинком «Динамо» – «Шахтар».