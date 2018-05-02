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    Прем'єр-ліга у нинішньому сезоні завершиться поєдинком «Динамо» – «Шахтар»

    Команди зіграють 20 травня о 19:30
    Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 32 туру чемпіонату України сезону 2017/18 років. Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги. 32 тур 19 травня (субота) «Карпати» – «Сталь» – 17:00 «Чорноморець» – «Зірка» – 17:00 ФК
    • Сьогодні, 14:35
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    Команди зіграють 20 травня о 19:30

    Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 32 туру чемпіонату України сезону 2017/18 років.

    Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги.

    32 тур

    19 травня (субота)

    «Карпати» – «Сталь» – 17:00

    «Чорноморець» – «Зірка» – 17:00

    ФК «Олександрія» – «Олімпік» – 19:30

    20 травня (неділя)

    «Ворскла» – «Зоря» – 17:00

    «Верес» – ФК «Маріуполь» – 17:00

    «Динамо» – «Шахтар» – 19:30

    Раніше стало відомо, що матчі 31-го туру «Шахтар» і «Динамо» зіграють одночасно в один день.

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