Прем'єр-ліга у нинішньому сезоні завершиться поєдинком «Динамо» – «Шахтар»
- Сьогодні, 14:35
-
Розсилка
Команди зіграють 20 травня о 19:30
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 32 туру чемпіонату України сезону 2017/18 років.
Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги.
32 тур
19 травня (субота)
«Карпати» – «Сталь» – 17:00
«Чорноморець» – «Зірка» – 17:00
ФК «Олександрія» – «Олімпік» – 19:30
20 травня (неділя)
«Ворскла» – «Зоря» – 17:00
«Верес» – ФК «Маріуполь» – 17:00
«Динамо» – «Шахтар» – 19:30
Раніше стало відомо, що матчі 31-го туру «Шахтар» і «Динамо» зіграють одночасно в один день.