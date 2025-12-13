Головна Спорт Новини
Стало відомо, хто представить Україну на Олімпійських Іграх у фігурному катанні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Марсак продовжує прогресувати по сезону, експериментуючи зі своєю довільною програмою
фото: Reuters

Міжнародні старти були одним з ключових критеріїв 

Президія Української федерації фігурного катання на ковзанах ухвалила важливе рішення щодо формування складів збірної на ключові міжнародні старти сезону 2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УФФК. 

За рекомендацією тренерської ради, Федерація затвердила кандидатури спортсменів, які представлятимуть Україну на найпрестижніших змаганнях, включаючи зимові Олімпійські Ігри та Чемпіонат Європи. Найбільш значущим рішенням стало визначення учасника в чоловічому одиночному катанні на XXV зимових Олімпійських іграх, які пройдуть у Мілані-Кортіні Д'Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року.

Після детального розгляду та оцінки вибору між Кирилом Марсаком та Іваном Шмуратком на право участі в Олімпіаді, тренерський штаб та Президія УФФК ухвалили рішення на користь Марсака, і саме він виступить у чоловічому одиночному катанні. Це можна пов'язати з перевагою Кирила у довільній програмі, який має найкращий результат сезону в 147,85 бала, над своїм більш досвідченим колегою, у якого сізон бест склав 125,32. Іншим важливим аспектом є те, що Марсак володіє двома четверними стрибками (сальховим та лутцом), у той час як Шмуратко не має таких стрибків в арсеналі. 

Також було затверджено склад команди, яка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи з фігурного катання, що відбудеться в Шеффілді з 13 по 18 січня 2026 року: у чоловічому одиночному катанні змагатиметься Кирило Марсак, у жіночому одиночному катанні – Єлизавета Бабенко, у спортивних танцях на льоду – Зої Ларсон/Андрій Капран, та у парному катанні – Софія Голіченко/Артем Даренський. Склад команд для участі в чемпіонаті світу серед юніорів та юніорок, а також у чемпіонаті світу серед сеньйорів, буде визначено та оголошено Президією УФФК пізніше.

Нагадаємо, що восени Україна здобула одну олімпійську ліцензію у фігурному катанні. На відбірковому турнірі у китайському Пекіні українець Кирило Марсак в одиночних змаганнях серед чоловіків набрав у сумі 217,57 бала і гарантовано увійшов до топ-5. Це означає, що він став одним із 5 фігуристів, які вибороли ліцензію на зимову Олімпіаду в Італії.

