Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпійська чемпіонка з Росії розповіла, як її в дитинстві принижував тренер

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Олімпійська чемпіонка з Росії розповіла, як її в дитинстві принижував тренер
Загітова поскаржилася на свого тренера

Тренер казав Загітовій, що вона некрасива та неталановита

Олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу, Європи, Росії та переможниця фіналу Гран-прі ISU Аліна Загітова зізналася, що у дитячому віці не мріяла досягти значних висот через постійні приниження з боку тренера. Про це повідомляє «Главком».

«Я з міста Іжевськ, якийсь час займалася в Альметьєвську, у мене навіть думок таких не було [про те, щоб стати чемпіонкою]. Напевно, знову-таки, через якісь слова тренера. Ми говорили про вчителя, а тут був тренер, який міг принизити, сказати: «Яка некрасива, неталановита, нездатна», «що з тебе взяти», «тобі до Олімпіади, як до Китаю пішки», – розповіла Загітова.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: фігурне катання росія спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США змінюють свою стратегію національної безпеки. А що робить Україна?
США змінюють свою стратегію національної безпеки. А що робить Україна?
Вчора, 08:21
Гринів радить Зеленському не підписувати угоди з Росією до виборів у США
«Нічого не підписувати». Консультант президентів Порошенка та Ющенка дав пораду Зеленському
5 грудня, 09:05
Тетяна Альберт сидить біля Стів Віткоффа
Перекладачка Віткоффа і Кушнера засудила вторгнення РФ в Україну
3 грудня, 02:17
LCCM Mk2 класифікується як дешева крилата ракета
Defense Express: Білорусь могла таємно створити дешеву крилату ракету для РФ
28 листопада, 06:42
Валтонен: Якщо до жертви агресії висуваються обмеження щодо чисельності її сил оборони, то такі ж вимоги мають бути накладені й на нападника
Фінляндія про умови миру: обмеження на ЗСУ мають бути дзеркальними для армії РФ
26 листопада, 23:59
Ректор СПбДУ Микола Кропачов показує новий тлумачний словник державної мови РФ
РФ представила новий державний словник, створений за участі РПЦ
25 листопада, 11:42
Майк Волтц заявив, що Вашингтон готовий запровадити додаткові санкції проти Росії
США на Радбезі ООН висунули Росії вимогу припинити вогонь та пригрозили санкціями
21 листопада, 04:31
У районі НПЗ видніється пожежа
Дрони атакували Рязанський НПЗ
20 листопада, 04:07
Насправді Путіну потрібна не Україна як держава, а контрольована, залежна територія – навіть без видимості суверенітету
Екзистенційна війна Путіна: чому Росія не зупиниться сама
11 листопада, 10:40

Новини

Двоє російських баскетболістів погоріли на нелегальних ставках: деталі скандалу
Двоє російських баскетболістів погоріли на нелегальних ставках: деталі скандалу
Як у баскетболі: Чемпіонат світу з футболу-2026 вперше пройде за новим форматом гри
Як у баскетболі: Чемпіонат світу з футболу-2026 вперше пройде за новим форматом гри
Олімпійська чемпіонка з Росії розповіла, як її в дитинстві принижував тренер
Олімпійська чемпіонка з Росії розповіла, як її в дитинстві принижував тренер
Український футболіст Романчук отримав нагороду в Румунії
Український футболіст Романчук отримав нагороду в Румунії
Калініченко повторив найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу
Калініченко повторив найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу
Україна здобула 40 нагород на чемпіонаті світу з української національної боротьби на поясах
Україна здобула 40 нагород на чемпіонаті світу з української національної боротьби на поясах

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua