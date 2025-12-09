Олімпійська чемпіонка з Росії розповіла, як її в дитинстві принижував тренер

Тренер казав Загітовій, що вона некрасива та неталановита

Олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу, Європи, Росії та переможниця фіналу Гран-прі ISU Аліна Загітова зізналася, що у дитячому віці не мріяла досягти значних висот через постійні приниження з боку тренера. Про це повідомляє «Главком».

«Я з міста Іжевськ, якийсь час займалася в Альметьєвську, у мене навіть думок таких не було [про те, щоб стати чемпіонкою]. Напевно, знову-таки, через якісь слова тренера. Ми говорили про вчителя, а тут був тренер, який міг принизити, сказати: «Яка некрасива, неталановита, нездатна», «що з тебе взяти», «тобі до Олімпіади, як до Китаю пішки», – розповіла Загітова.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.