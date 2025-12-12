Головна Спорт Новини
На сайті Київради з'явилась петиція щодо збереження ковзанки «Крижинка»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Авто петиції стверджує, що ковзанку планують закрити вже 28 грудня
Авто петиції стверджує, що ковзанку планують закрити вже 28 грудня
фото: kyivmaps.com

«Крижинка» є навчально-тренувальною базою двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл з фігурного катання

На сайті Київської міської ради з’явилась петиція «Про збереження льодової арени «Крижинка» та недопущення її закриття та забудови». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Київради.

«Ми, мешканці міста Києва, батьки спортсменів, тренери та небайдужі громадяни, звертаємося до Київської міської ради з вимогою вжити всіх можливих заходів для збереження льодової арени «Крижинка», яка є однією з ключових спортивних інфраструктур столиці для занять фігурним катанням та хокеєм», – зазначає автор петиції Богдан Холонюк.

За його словами, стало відомо, що земельну ділянку, на якій розташована арена «Крижинка», продано приватному власнику та переоформлено під будівництво житлового комплексу чи офісного центру.

«Каток планують закрити вже 28 грудня, що призведе до:

  1. повної зупинки тренувального процесу сотень дітей та професійних спортсменів;
  2. руйнування усталеної спортивної бази фігурного катання та хокею в Києві;
  3. суттєвого удару по підготовці спортсменів, особливо початкової підготовки;
  4. знищення установи, що більше 40 років служила розвитку зимових видів спорту.

У Києві критичний дефіцит льодових арен, а «Крижинка» – критично важливий каток для системної підготовки великої кількості спортсменів, особливо початкового рівня», – наголошує автор звернення.

Він стверджує, що закриття арени поставить під загрозу спорт вищих досягнень у столиці та розвиток фігурного катання міста.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: петиція Київрада фігурне катання спорт Київ

