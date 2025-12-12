Очільник українського фігурного катання б'є на сполох: ковзанці «Крижинка» загрожує закриття

«Крижинка» є навчально-тренувальною базою двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл з фігурного катання

Амірханов: З 1 січня 2026 року діяльність ковзанки припиняється в зв’язку з продажем будівлі під інше використання

Президент Української федерації фігурного катання на ковзанах (УФФК) Даніль Амірханов звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка з проханням втрутитися у ситуацію, що склалася навколо столичної льодової ковзанки «Крижинка», розташованої за адресою вул. Князя Романа Мстиславича, 7. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УФФК.

У зверненні йдеться, що наразі існує реальна загроза закриття ковзанки, яка є навчально-тренувальною базою двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл з фігурного катання – «Лідер» та «Сюїта».

«Стало відомо, що з 01 січня 2026 року діяльність ковзанки припиняється в зв’язку з продажем будівлі під інше використання», – зазначив Даніль Амірханов.

В умовах, коли російські агресори нещадно руйнують спортивну інфраструктуру, намагаючись позбавити спортсменів можливості тренуватися, щоб у майбутньому прославляти свою країну на міжнародній арені, у нас закривається одна з основних баз дитячо-юнацького спорту, наголосив президент УФФК.

Він повідомив, що зупинення закриття ковзанки та всебічного вивчення ситуації вимагають також тренерський склад та батьківський комітет ДЮСШ, які виступили з відповідним зверненням.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.