Україна здобула олімпійську ліцензію у фігурному катанні

Україна здобула олімпійську ліцензію у фігурному катанні
Ліцензія, здобута Марсаком, стала єдиною для нашої країни
фото: УФФК/Дмитро Путінцев

На відбірковому турнірі у китайському Пекіні українець Марсак увійшов до топ-5

Кирило Марсак здобуває єдину для України ліцензію на Олімпійські ігри-2026 у фігурному катанні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

На відбірковому турнірі у китайському Пекіні українець у одиночних змаганнях серед чоловіків набрав у сумі 217,57 бала і гарантовано увійшов до топ-5. Це означає, що він став одним із 5 фігуристів, які вибороли ліцензію на зимову Олімпіаду в Італії.

Ліцензія, здобута Марсаком, стала єдиною для нашої країни. Спортивна та танцювальна пари у Пекіні залишились без путівок на Олімпіаду.

Ліцензія, яку виборов Кирило, є неіменною, тож хто саме представлятиме Україну в Мілані буде визначено вже напередодні Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

