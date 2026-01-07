Головна Спорт Новини
Титулований екстренер «Шахтаря» та «Динамо» поскаржився на проблеми зі здоров'ям

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Титулований екстренер «Шахтаря» та «Динамо» поскаржився на проблеми зі здоров'ям
Румунському спеціалісту доведеться грати в плейоф до Чемпіонату світу-2026 проти Туреччини, яку він очолював у 2017-2019
Луческу наразі перебуває в стабільному стані

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу зіткнувся з погіршенням стану здоров'я на початку нового року, що змусило його скоригувати плани щодо підготовки національної команди. Про це повідомляє «Главком».

Через проблеми з серцем 80-річний фахівець відклав робочий візит до Анталії, запланований на 5 січня, де він мав спостерігати за тренувальними зборами румунських клубів. Попри необхідність оперативного втручання, яке тренер неодноразово переносив через насичений графік матчів та новорічні свята, наразі його стан стабілізувався. Луческу планує прибути до Туреччини вже цієї п'ятниці, 9 січня, щоб особисто відвідати товариську зустріч між «Стяуа» (ФКСБ) та своїм колишнім клубом – стамбульським «Бешикташем».

Наразі замість головного тренера в Анталії працюють його асистенти, які збирають інформацію про форму кандидатів до збірної. Особиста присутність Луческу на зборах була б необхідною, оскільки Румунія готується до вирішального етапу – березневого плейоф за вихід на Чемпіонат світу-2026. Першим суперником румунів на шляху до мундіалю стане збірна Туреччини, матч проти якої відбудеться 26 березня в Стамбулі. Досвідчений наставник наголосив, що прагне організувати лікування таким чином, щоб максимально швидко відновитися та не залишати команду без керівництва у відповідальний момент.

Мірча Луческу, який очолив румунську збірну у 2025 році, є легендарною постаттю для українського футболу. Протягом 12 років він тренував донецький «Шахтар», з яким здобув Кубок УЄФА, а пізніше три сезони очолював київське «Динамо», вигравши всі внутрішні трофеї. Його нинішня ціль в Румунії має на меті повернути національну команду на світову першість уперше з 1998 року. 

Нагадаємо, що футбольний тренер Луческу минулого року встановив світовий рекорд. Після перемоги Румунії над Кіпром Луческу встановив світовий рекорд: від першого дня призначення його на посаду тренера збірної Румунії минуло 42 роки і 336 днів.

НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Мірча Луческу

