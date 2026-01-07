Визначився переможець Турне чотирьох трамплінів

Домен виграв сім з п'ятнадцяти стартів цього сезону і не потрапив на подіум лише на двох турнірах

Лідер після німецької частини серії зумів втримати свою перевагу

Словенський стрибун на лижах з трампліна Домен Превц став тріумфатором престижного «Турне чотирьох трамплінів» сезону 2025/26, уперше здобувши головний трофей змагань – «Золотого орла». Про це повідомляє «Главком».

26-річний спортсмен продемонстрував вражаючу стабільність протягом усієї багатоденки: вигравши перші два етапи в Оберстдорфі та Гарміш-Партенкірхені, він створив вагомий запас у 41,4 бала над найближчим переслідувачем. На фінальному старті в австрійському Бішофсгофені Превц посів друге місце, поступившись лише минулорічному переможцю загального заліку австрійцю Даніелю Чофенігу, проте в підсумку зберіг лідерство з гандикапом у 42,3 бала.

Домен став третім представником Словенії в історії, якому підкорилася ця вершина, повторивши успіх Пріможа Петерки 1997 року та свого старшого брата Петера Превца, який виграв турнір рівно десятиліття тому. Компанію словенцю на підсумковому подіумі склали два австрійці – Ян Герль та Штефан Ембахер, а японець Рен Нікайдо, який перервав серію перемог Превца в Інсбруку, задовольнився четвертою сходинкою в загальному рейтингу.

Турнір також став знаковим через прощання з великим спортом триразового чемпіона Турне Каміля Стоха. Легендарний поляк, який завершує кар'єру після закінчення поточного сезону, фінішував у Бішофсхофені на 18-му місці, відзначивши, що вдячний за можливість востаннє змагатися на такому високому рівні.

Для українських вболівальників змагання видалися менш вдалими. Найкращий результат серед українців показав Євген Марусяк, який посів 57-му позицію в загальному заліку за підсумками виступів на чотирьох трамплінах. Інший представник України, Віталій Калініченко, не зміг подолати кваліфікаційний бар'єр на жодному з етапів.

Нагадаємо, що японець Нікайдо перервав гегемонію Превца під час Турне чотирьох трамплінів. Для 24-річного спортсмена цей тріумф став першим у кар'єрі на рівні Кубка світу. На трампліні «Бергізель» розгорнулася надзвичайно напружена боротьба: володарів призових місць розділили мінімальні дистанції, а доля золота вирішилася перевагою лише у 0,5 бала.