Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначився переможець Турне чотирьох трамплінів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Визначився переможець Турне чотирьох трамплінів
Домен виграв сім з п'ятнадцяти стартів цього сезону і не потрапив на подіум лише на двох турнірах
фото: FIS/ActionPress/Julia Piatkowska

Лідер після німецької частини серії зумів втримати свою перевагу

Словенський стрибун на лижах з трампліна Домен Превц став тріумфатором престижного «Турне чотирьох трамплінів» сезону 2025/26, уперше здобувши головний трофей змагань – «Золотого орла». Про це повідомляє «Главком».

26-річний спортсмен продемонстрував вражаючу стабільність протягом усієї багатоденки: вигравши перші два етапи в Оберстдорфі та Гарміш-Партенкірхені, він створив вагомий запас у 41,4 бала над найближчим переслідувачем. На фінальному старті в австрійському Бішофсгофені Превц посів друге місце, поступившись лише минулорічному переможцю загального заліку австрійцю Даніелю Чофенігу, проте в підсумку зберіг лідерство з гандикапом у 42,3 бала.

Домен став третім представником Словенії в історії, якому підкорилася ця вершина, повторивши успіх Пріможа Петерки 1997 року та свого старшого брата Петера Превца, який виграв турнір рівно десятиліття тому. Компанію словенцю на підсумковому подіумі склали два австрійці – Ян Герль та Штефан Ембахер, а японець Рен Нікайдо, який перервав серію перемог Превца в Інсбруку, задовольнився четвертою сходинкою в загальному рейтингу.

Турнір також став знаковим через прощання з великим спортом триразового чемпіона Турне Каміля Стоха. Легендарний поляк, який завершує кар'єру після закінчення поточного сезону, фінішував у Бішофсхофені на 18-му місці, відзначивши, що вдячний за можливість востаннє змагатися на такому високому рівні.

Для українських вболівальників змагання видалися менш вдалими. Найкращий результат серед українців показав Євген Марусяк, який посів 57-му позицію в загальному заліку за підсумками виступів на чотирьох трамплінах. Інший представник України, Віталій Калініченко, не зміг подолати кваліфікаційний бар'єр на жодному з етапів.

Нагадаємо, що японець Нікайдо перервав гегемонію Превца під час Турне чотирьох трамплінів. Для 24-річного спортсмена цей тріумф став першим у кар'єрі на рівні Кубка світу. На трампліні «Бергізель» розгорнулася надзвичайно напружена боротьба: володарів призових місць розділили мінімальні дистанції, а доля золота вирішилася перевагою лише у 0,5 бала.

Теги: спорт Євген Марусяк стрибки з трампліна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До цього сезону найкращим результатом Віталія на етапах КС було 37-ме місце на великому та польотному трамплінах
Калініченко повторив найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу
9 грудня, 2025, 16:01
Очільник ФІДЕ Дворковіч неодноразово відвідував РФ під час повномасштабного вторгнення та є зацікавленою стороною в поверненні росіян до змагань з прапором
ФІДЕ може повернути національну символіку російським шахістам
11 грудня, 2025, 15:39
Минулого року українська команда вибула на цій стадії, поступившись болгарському «ЦСКА»
«Епіцентр-Подоляни» пройшов до 1/8 фіналу Кубка виклику CEV
14 грудня, 2025, 16:04
У Мерайї зв'язок зі спортом тягнеться ще з 1990-х, коли вона зустрічалася з баскетболістом Дереком Джетером
Не Різдвом єдиним: відома американська співачка виступить на відкритті Олімпіади
15 грудня, 2025, 15:06
Бідний: Ми не можемо самовиключитися із міжнародної спортивної адженди
«Будемо перемагати». Міністр Бідний дав роз'яснення щодо участі українців на турнірах з прапорами Росії
17 грудня, 2025, 12:47
Раніше новоспечений хорват заявляв, що не отримував достатньої підтримки на Олімпіаді-2024 з боку України
Ковтун відповів на гостру критику через зміну громадянства
25 грудня, 2025, 22:59
У березні 2023 року на офіційному сайті ЦСКА зазначалося, що Маньков є рядового спортивної роти ЦСКА м. Самари
Рядовий російської армії Маньков був визнаний нейтральним атлетом
31 грудня, 2025, 16:44
Нікайдо є третім найкращим стрибуном цього сезону, поступаючись лише Домену Превцу та Рьою Кобаясі
Японець Нікайдо перервав гегемонію Превца під час Турне чотирьох трамплінів
4 сiчня, 20:47
Клебо є першим в історії володарем шести золотих нагород, розіграних на одній світовій першості
Норвежець Клебо вчергове переписав історію світових лижних перегонів
4 сiчня, 22:53

Новини

Клуб Михайла Мудрика дізнався ім'я нового тренера
Клуб Михайла Мудрика дізнався ім'я нового тренера
Титулований екстренер «Шахтаря» та «Динамо» поскаржився на проблеми зі здоров'ям
Титулований екстренер «Шахтаря» та «Динамо» поскаржився на проблеми зі здоров'ям
Визначився переможець Турне чотирьох трамплінів
Визначився переможець Турне чотирьох трамплінів
Норвежка Дрівенес пройшла повну програму Тур-де-Скі з важкою травмою
Норвежка Дрівенес пройшла повну програму Тур-де-Скі з важкою травмою
НОК назвав ім'я першого прапороносця України на Олімпіаді-2026
НОК назвав ім'я першого прапороносця України на Олімпіаді-2026
Котовський став переможцем третього етапу Кубка світу з лижної акробатики
Котовський став переможцем третього етапу Кубка світу з лижної акробатики

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua