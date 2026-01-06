Головна Спорт Новини
Норвежка Дрівенес пройшла повну програму Тур-де-Скі з важкою травмою

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Юлі тричі у своїй кар'єри потрапляла до десятки найсильніших на етапах Кубка світу
фото: Bjørn Langsem / Dagbladet

Лижниця продемонструвала морально-вольові якості, чим підкорила тренерський штаб

Норвезька лижниця Юлі Б'єрвіг Дрівенес стала справжньою сенсацією багатоденки Тур де Скі-2025/26, продемонструвавши неймовірну стійкість. Про це повідомляє «Главком».

Як з'ясувалося після фінального етапу в Валь-ді-Ф'ємме, 26-річна спортсменка подолала майже всю дистанцію престижних змагань із тріщиною в ребрі. Травму вона отримала ще 28 грудня під час першого етапу в італійському Тоблаху, де впала у чвертьфіналі спринту після зіткнення з австрійкою Терезою Штадлобер.

Попри сильний біль, який особливо загострився під час підйому на легендарну гору Альпе Черміс, Дрівенес не лише не зійшла з дистанції, а й виборола вражаюче п'яте місце в загальному заліку. Після фінішу лижниця не стримувала сліз через фізичне виснаження та хвилювання за свою подальшу кар'єру. У коментарі для видання Dagbladet Юлі зазначила, що за порадою лікаря вирішила продовжувати виступи, оскільки пошкодження було болючим, але не становило загрози здоров'ю в довгостроковій перспективі.

Така самовідданість пояснюється високою конкуренцією за місце в олімпійській збірній Норвегії. Хоча Дрівенес напрочуд вдало розпочала сезон, перемігши на відкритті в Бейтостолені, вона все ще не має гарантованої путівки на Олімпіаду-2026. Наступним вирішальним етапом для неї стане чемпіонат Норвегії у Стейнх’єрі. Тренер національної збірної Сюр Оле Сварстад уже підтвердив, що після феноменального виступу на Тур де Скі кандидатура Юлі стала однією з пріоритетних для поїздки до Італії, особливо з огляду на її універсальність як у дистанційних гонках, так і в спринті.

Нагадаємо, що норвезька лижниця може пропустити Олімпіаду після першого ж дня Тур-де-Скі. Для норвезької лижниці Матільде Мюрвольд участь у багатоденних перегонах Тур-де-Скі завершилася передчасно через важку травму, отриману на італійському етапі в Тоблаху.

Теги: травма лижний спорт

