Фінал нобелівського тижня. Названо лауреатів премії з економіки

Роберта Ернеста Холла та Майкла Діна Вудфорда відзначили за дослідження механізмів макроекономічної стабілізації

12 жовтня оголосили лауреатів премії Шведського центрального банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля за 2026 рік. Нагороду присудили американським економістам Роберту Ернесту Холлу та Майклу Діну Вудфорду за дослідження мікроекономічних основ макроекономічної стабілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фонд Нобеля.

Дослідження стосуються того, як рішення окремих людей і компаній впливають на економіку країни загалом. Споживачі вирішують, скільки витрачати та заощаджувати, підприємства – скільки виробляти, інвестувати й наймати працівників. Сукупність цих рішень впливає на попит, зайнятість, виробництво та інфляцію.

Розуміння цих механізмів допомагає пояснити, як економіка реагує на зміни відсоткових ставок, податків та інших рішень держави й центрального банку. Наприклад, підвищення ставок може стримувати запозичення та споживання, тоді як їх зниження здатне стимулювати інвестиції й попит. Водночас наслідки таких кроків залежать від поведінки домогосподарств, компаній та очікувань щодо майбутнього.

Саме зв’язок між поведінкою окремих учасників ринку та загальноекономічними процесами дає змогу краще оцінювати наслідки економічної політики й шукати способи пом’якшувати спади, стримувати інфляцію та підтримувати стабільність економіки.

Варто зазначити, що Премію з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля заснував Банк Швеції у 1968 році з нагоди свого 300-річчя. Її вручають за вагомі досягнення в економічній науці. На відміну від інших Нобелівських премій, ця нагорода не була передбачена заповітом Альфреда Нобеля.

Лауреатів визначає Королівська шведська академія наук. Процедура відбору та церемонія нагородження відбуваються за правилами Нобелівської премії. Вручення традиційно проходить у Стокгольмі 10 грудня, у річницю смерті Альфреда Нобеля.

Хто отримав премію минулого року

У 2025 році лауреатами премії з економічних наук стали Джоель Мокір, Філіп Агіон та Пітер Ховітт. Їх відзначили за дослідження інноваційного економічного зростання.

Мокір отримав половину нагороди за визначення передумов сталого зростання завдяки технологічному прогресу. Агіон і Ховітт спільно отримали другу половину за теорію сталого зростання через творче руйнування – процес, за якого нові технології та продукти витісняють застарілі й стимулюють розвиток економіки.

Чим завершився Нобелівський тиждень-2026

Оголошення лауреатів з економіки стало завершальним етапом Нобелівського тижня, який тривав із 5 до 12 жовтня.

Нагадаємо, Нобелівський комітет уже оголосив лауреатів премій 2026 року з фізіології та медицини, а також фізики. Лауреата премії з літератури оголосять 8 жовтня, премії миру – 9 жовтня.

Торік Нобелівську премію з хімії отримали Сусумі Кітагава, Річард Робсон та Омар М. Ягі за розробку металоорганічних каркасних структур.