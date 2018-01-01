Стало відомо, скільки англійські клуби витратили на трансфери цієї зими

Ця сума є рекордною для АПЛ

Клуби англійської прем'єр-ліги цієї зими сумарно витратили на трансфери 430 мільйонів фунтів. Ця сума є рекордною для АПЛ і майже в два рази перевищує попередній рекордний показник - 225 мільйонів в 2011 році, повідомляє журналіст Річард Конувей з посиланням на дослідження Deloitte. Найдорожчими стали трансфери Віргіла ван Дейка з



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перехід Обамеянга з «Боруссії» в «Арсенал» склав 56 мільйонів

Ця сума є рекордною для АПЛ

Клуби англійської прем'єр-ліги цієї зими сумарно витратили на трансфери 430 мільйонів фунтів.

Ця сума є рекордною для АПЛ і майже в два рази перевищує попередній рекордний показник - 225 мільйонів в 2011 році, повідомляє журналіст Річард Конувей з посиланням на дослідження Deloitte.

Найдорожчими стали трансфери Віргіла ван Дейка з «Саутгемптона» в «Ліверпуль» за 75 мільйонів фунтів, Емеріка Лапорта з «Атлетика» в «Манчестер Сіті» за 57 мільйонів і П'єра-Емеріка Обамеянга з дортмундської «Боруссії» в «Арсенал» за 56 мільйонів.

Доходи клубів від продажів футболістів в січневе трансферне вікно сумарно склали 340 мільйонів фунтів, що також є рекордом для даного періоду.

Джерело: ua.tribuna.com