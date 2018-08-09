Стало відомо, скільки «Кортрейк» заплатив за трансфер захисника «Олександрії»



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Андрій Бацула (зліва)

Український клуб міг отримати вдвічі більше, якби продав гравця раніше

Стали відомі фінансові деталі переходу захисника «Олександрії» Андрія Бацули в «Кортрейк».

За даними FootBoom, сума трансферу склала 250 тисяч євро.

Також повідомляється, що бельгійці пропонували за 26-річного захисника 500 тисяч євро - ще взимку, однак українці тоді відмовилися від угоди, вважаючи, що можуть виручити за перехід Бацули значно більше.

Цього літа «Кортрейк» зробив ще одну пропозицію «Олександрії», керівництво якої пішло назустріч гравцю, який мріяв спробувати свої сили в зарубіжному чемпіонаті.

«Кортрейк» в минулому сезоні фінішував сьомим в чемпіонаті Бельгії.

Раніше за цей клуб грали Євген Макаренко та Пилип Будківський.

26-річний українець перейшов в «Олександрію» влітку 2017- го з «Зірки» на правах вільного агента.

На його рахунку 32 матчі в складі «Олександрії», один гол і два асисти.