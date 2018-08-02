Український захисник став гравцем бельгійського «Кортрейка»
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«Кортрейк» в минулому сезоні фінішував сьомим в чемпіонаті Бельгії
Екс-захисник «Олександрії» Андрій Бацула продовжить кар'єру в «Кортрейку».
Про це повідомив сам гравець.
«Трансфер відбувся. 2-го серпня буде медогляд, з проходженням якого не повинно виникнути проблем. Велике спасибі Володимиру Шарану за те, що допоміг у всіх аспектах цього трансферу. Він умовив президента, що мені потрібно дати шанс спробувати свої сили в Європі. Цей трансфер в більшій мірі відбувся завдяки йому», - сказав він.
«Можливо, вийде зіграти вже на цих вихідних, якщо завершиться паперова тяганина», - сказав Бацула в ефірі телеканалу «Футбол-1».
За інформацією телеканалу, сума трансферу склала близько 500 000 євро, а контракт розрахований на три роки з можливістю продовження ще на два.
«Кортрейк» в минулому сезоні фінішував сьомим в чемпіонаті Бельгії.
Раніше за цей клуб грали Євген Макаренко та Пилип Будківський.
26-річний українець перейшов в «Олександрію» влітку 2017- го з «Зірки» на правах вільного агента.
На його рахунку 32 матчі в складі «Олександрії», один гол і два асисти.
Джерело: ua.tribuna.com