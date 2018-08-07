Старікова принесла Україні друге срібло на чемпіонаті Європи з велотреку



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Олена Старікова (зліва)

Українка на 0.007 секунди випередила німкеню Міріам Вельт

Олена Старікова зуміла показати другий результат в дисципліні гіт на чемпіонаті Європи в Глазго.

Українка на 0.007 секунди випередила німкеню Міріам Вельт в боротьбі за срібло.

Раніше Старікова здобула срібло в командному спринті разом з Любов'ю Басовою.

Для Олени це дебютні медалі на континентальних першостях.

Чемпіонат Європи з велотреку проходить в межах чемпіонату Європи з літніх видів спорту.

На 6 серпня в Україні вже 13 нагород - чотири золота, вісім срібних медалей і одна бронза.

Джерело: sportarena.com