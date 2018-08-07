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    Старікова принесла Україні друге срібло на чемпіонаті Європи з велотреку

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    Олена Старікова (зліва) - Старікова принесла Україні друге срібло на чемпіонаті Європи з велотреку
    Олена Старікова (зліва)

    Українка на 0.007 секунди випередила німкеню Міріам Вельт

    Олена Старікова зуміла показати другий результат в дисципліні гіт на чемпіонаті Європи в Глазго.

    Українка на 0.007 секунди випередила німкеню Міріам Вельт в боротьбі за срібло.

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    Раніше Старікова здобула срібло в командному спринті разом з Любов'ю Басовою.

    Для Олени це дебютні медалі на континентальних першостях.

    Чемпіонат Європи з велотреку проходить в межах чемпіонату Європи з літніх видів спорту.

    На 6 серпня в Україні вже 13 нагород - чотири золота, вісім срібних медалей і одна бронза.

    Джерело: sportarena.com

    чемпіонат Європи Збірна України Велоспорт
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