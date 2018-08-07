Старікова принесла Україні друге срібло на чемпіонаті Європи з велотреку
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Олена Старікова (зліва)
Українка на 0.007 секунди випередила німкеню Міріам Вельт
Олена Старікова зуміла показати другий результат в дисципліні гіт на чемпіонаті Європи в Глазго.
Українка на 0.007 секунди випередила німкеню Міріам Вельт в боротьбі за срібло.
Раніше Старікова здобула срібло в командному спринті разом з Любов'ю Басовою.
Для Олени це дебютні медалі на континентальних першостях.
Чемпіонат Європи з велотреку проходить в межах чемпіонату Європи з літніх видів спорту.
На 6 серпня в Україні вже 13 нагород - чотири золота, вісім срібних медалей і одна бронза.
Джерело: sportarena.com