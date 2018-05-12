Стартував продаж квитків на гру заключного туру Прем’єр-ліги «Динамо»-«Шахтар»

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«Динамо» – «Шахтар». Фото: ФК Динамо

Матч 32-го туру УПЛ «Динамо» – «Шахтар» відбудеться 19 травня

Київське «Динамо» розпочало продаж квитків на матч 32-го туру української Прем'єр-ліги проти донецького «Шахтаря».

Про це повідомляє офіційний сайт «Динамо».

Уболівальники вже можуть придбати квитки на поєдинок у касах стадіону «Динамо» ім. Лобановського. Вони працюють щодня, а в день матчу відкриються і додаткові каси. Також квитки на матч можна придбати онлайн.

Мінімальна вартість квитка на «Класичне» – 50 грн., максимальна – 500 грн.

Зазначимо, що матч 32-го туру УПЛ «Динамо» – «Шахтар» відбудеться 19 травня. Початок зустрічі о 19:30. Наразі обидві команди зберігають шанси на чемпіонський титул.

Нагадаємо, що в фінальному матчі Кубка України з футболу «Шахтар» з легкістю здолав «Динамо».