Стартував продаж квитків на гру заключного туру Прем’єр-ліги «Динамо»-«Шахтар»
- Сьогодні, 14:51
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Матч 32-го туру УПЛ «Динамо» – «Шахтар» відбудеться 19 травня
Київське «Динамо» розпочало продаж квитків на матч 32-го туру української Прем'єр-ліги проти донецького «Шахтаря».
Про це повідомляє офіційний сайт «Динамо».
Уболівальники вже можуть придбати квитки на поєдинок у касах стадіону «Динамо» ім. Лобановського. Вони працюють щодня, а в день матчу відкриються і додаткові каси. Також квитки на матч можна придбати онлайн.
Мінімальна вартість квитка на «Класичне» – 50 грн., максимальна – 500 грн.
Зазначимо, що матч 32-го туру УПЛ «Динамо» – «Шахтар» відбудеться 19 травня. Початок зустрічі о 19:30. Наразі обидві команди зберігають шанси на чемпіонський титул.
Нагадаємо, що в фінальному матчі Кубка України з футболу «Шахтар» з легкістю здолав «Динамо».