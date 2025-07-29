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Футболіст з РФ поскаржився на російську молодь, яка матюкається та зловживає алкоголем

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Футболіст з РФ поскаржився на російську молодь, яка матюкається та зловживає алкоголем
Іван Соловйов: Повернувся до Росії, і деякі речі поки що взагалі не вкладаються в голові

Соловйов: Дівчата по 15-17 років, весь час вживають слова на «б», «с», «х»

Експівзахисник російського футбольного клубу «Зеніт» Іван Соловйов, який нещодавно підписав контракт із брянським «Динамо», розповів про свої враження після повернення до Росії. Останні сім років він грав в Узбекистані та Киргизії. Про це повідомляє «Главком».

«Ось повернувся до Росії, і деякі речі поки що взагалі не вкладаються в голові. Менталітет, чи що, тут інший... В Азії взагалі рідко випивають. Скептичне ставлення до алкоголю. А в Брянську бачу, що вже 20-річні до пляшки прикладаються… Волосся дибки встає! Як це? Дикість якась», – розповів футболіст.

Також він зазначив, що російська молодь матюкається у громадських місцях.

«В Узбекистані та Киргизії не прийнято матюкатися у громадських місцях. Відразу отримаєш зауваження. А тут… Ідеш вулицею з дружиною та дитиною – перед нами крокують молоді дівчата по 15-17 років. Так вони весь час вживають слова на «б», «с», «х». Коли я звідси їхав, такого в Росії не було. Нас інакше виховували», – заявив Соловйов.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росії за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: алкоголь росія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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