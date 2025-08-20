Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Став відомий склад збірної України на жіночий чемпіонат світу з волейболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Став відомий склад збірної України на жіночий чемпіонат світу з волейболу
Перший матч на чемпіонаті світу 2025 року жіноча збірна України проведе проти чинних чемпіонок світу – Сербії

Чемпіонат світу-2025 серед жіночих збірних пройде з 22 серпня по 7 вересня в Таїланді

Жіноча збірна України з волейболу продовжує підготовку до чемпіонату світу-2025. Тренерський штаб національної команди на чолі з Якубом Глушаком оголосив склад на розіграш світової першості, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Чемпіонат світу-2025 серед жіночих збірних пройде з 22 серпня по 7 вересня в Таїланді. 

Розпочнеться турнір з групового етапу: 32 збірні розділили на вісім квартетів. Суперницями за групою H «синьо-жовті» отримали збірні Сербії, Японії та Камеруну. Для того, щоб вийти у плейоф, Україна має увійти у топ-2 своєї групи.

Склад жіночої збірної України на матчі чемпіонату світу-2025

  • Зв'язуючі: Дар’я Шаргородська («Жетису» Казахстан), Станіслава Парфьонова («Буковинка»)
  • Діагональні: Анастасія Крайдуба («Заон» Греція), Анна Артишук («Пальмберг» Німеччина)
  • Догравальниці: Олександра Міленко («Динамо Бухарест» Румунія), Андріана Павлик («Буковинка»), Валерія Нудьга («Заон» Греція), Марія Капланська («Слован Братислава» Словаччина)
  • Центральні блокуючі: Поліна Герасимчук («Буковинка»), Діана Мелюшкина («Бешикташ» Туреччина), Уляна Котар («Мюлуз» Франція), Світлана Дорсман («Девелопрес» Польща)
  • Ліберо: Кристина Нємцева («Радомка» Польща), Аліка Луценко («Вроцлав» Польща).

Що відомо про склад збірної України

Капітанка та центральна блокуюча команди Світлана Дорсман відновилася після травми та повернулась до складу національної збірної відносно заявки на Золоту Євролігу-2025.

Натомість не потрапила до складу травмована догравальниця Юлія Димар, яка провела за збірну України всі вісім матчів у розіграші Золотої Євроліги і виборола з командою чемпіонський титул.. Її замінить Марія Капланська, що виступає за словацький клуб «Слован Братислава».

З розширеного складу не потрапили у заявку блокуюча Анастасія Маєвська та догравальниця Дарія Капланська.

У заявці збірної три гравчині виступають у чемпіонаті України: Станіслава Парфьонова, Андріана Павлик та Поліна Герасимчук – усі представляють чемпіонок жіночої Суперліги з «Буковинки».

Перший матч на чемпіонаті світу 2025 року жіноча збірна України проведе проти чинних чемпіонок світу – Сербії. Гра відбудеться у суботу, 23 серпня, о 16:30 за Києвом. До плейоф світової першості вийдуть дві найкращі збірні з кожної групи.

Розклад матчів України на ЧС-2025. Група Н

  • Субота, 23 серпня. 16:30 Сербія – Україна
  • Понеділок, 25 серпня. 13:00 Японія – Україна
  • Середа, 27 серпня. 16:30 Україна – Камерун

Нагадаємо, Міжнародна федерація волейболу (FIVB) відреагувала на проведення Паралімпійським комітетом Росії та Всеросійською федерацією волейболу пропагандистського заходу – всеросійських змагань серед російських окупантів «Кубок з волейболу сидячи «Герої нашого часу».

«Главком» звернувся до Міжнародної федерації волейболу із запитом, поцікавившись: 

  1. Як FIVB може прокоментувати інформацію про цей турнір?
  2. Чи є організація таких заходів порушенням правил FIVB?
  3. Чи застосує FIVB санкції до Всеросійської федерацією волейболу?

«FIVB розуміє, що захід, про який ви згадуєте, був організований Паралімпійським комітетом Росії та включав паралімпійську дисципліну – волейбол сидячи. Оскільки FIVB не керує та не контролює жодні паралімпійські змагання, цей захід виходить за межі юрисдикції FIVB.», – відповіли «Главкому» у FIVB.

Теги: волейбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Білогір'я» змушене перенести тренувальний збір у Тулу
Російський волейбольний клуб через обстріли достроково завершив збори у Білгороді
15 серпня, 15:28
Федерація волейболу В'єтнаму подала апеляцію до FIVB після дискваліфікації своїх гравців
На чемпіонаті світу з волейболу U21 чоловіки грали за жіночу збірну В'єтнаму: деталі скандалу
13 серпня, 14:18
На міжнародній арені Сергій Євстратов отримав перший виклик до національної збірної України у 2023 році
Зв’язуючий збірної України з волейболу Євстратов перейшов до чемпіонів Чехії
12 серпня, 17:38
Пропагандистський захід пройшов за підтримки підсанкційної організації «Здоровое отечество»
Змагання для окупантів з інвалідністю: з'явилася реакція Міжнародної федерації волейболу
12 серпня, 13:19
Жіноча збірна України з волейболу вперше у своїй історії візьме участь у Лізі націй
Жіноча збірна України з волейболу отримала запрошення для дебютної участі в Лізі націй
29 липня, 14:39
Жіноча збірна України з волейболу вперше у своїй історії візьме участь у Лізі націй
Жіноча збірна України з волейболу досягла історичного успіху
21 липня, 13:48

Новини

Інтерв’ю чемпіона України з кіокушинкай карате спровокувало скандал. Національна федерація зробила заяву
Інтерв’ю чемпіона України з кіокушинкай карате спровокувало скандал. Національна федерація зробила заяву
Був снайпером та кулеметником. ЗСУ на фронті знищили кандидата у майстри спорту з самбо
Був снайпером та кулеметником. ЗСУ на фронті знищили кандидата у майстри спорту з самбо
Став відомий склад збірної України на жіночий чемпіонат світу з волейболу
Став відомий склад збірної України на жіночий чемпіонат світу з волейболу
Бразильський воротар встановив світовий рекорд за кількістю зіграних матчів
Бразильський воротар встановив світовий рекорд за кількістю зіграних матчів
Мотрічко здобула дві бронзи на жіночому чемпіонаті світу з шашок
Мотрічко здобула дві бронзи на жіночому чемпіонаті світу з шашок
21-річний ексфутболіст «Шахтаря» отримав громадянство Росії та став гравцем клубу з РФ
21-річний ексфутболіст «Шахтаря» отримав громадянство Росії та став гравцем клубу з РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2728
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
1992
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1802
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1762
У Києві ліквідовано злочинну схему для ухилянтів, до якої були залучені адвокати і лікарі

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua