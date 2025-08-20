Став відомий склад збірної України на жіночий чемпіонат світу з волейболу

Перший матч на чемпіонаті світу 2025 року жіноча збірна України проведе проти чинних чемпіонок світу – Сербії

Чемпіонат світу-2025 серед жіночих збірних пройде з 22 серпня по 7 вересня в Таїланді

Жіноча збірна України з волейболу продовжує підготовку до чемпіонату світу-2025. Тренерський штаб національної команди на чолі з Якубом Глушаком оголосив склад на розіграш світової першості, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Чемпіонат світу-2025 серед жіночих збірних пройде з 22 серпня по 7 вересня в Таїланді.

Розпочнеться турнір з групового етапу: 32 збірні розділили на вісім квартетів. Суперницями за групою H «синьо-жовті» отримали збірні Сербії, Японії та Камеруну. Для того, щоб вийти у плейоф, Україна має увійти у топ-2 своєї групи.

Склад жіночої збірної України на матчі чемпіонату світу-2025

Зв'язуючі: Дар’я Шаргородська («Жетису» Казахстан), Станіслава Парфьонова («Буковинка»)

Діагональні: Анастасія Крайдуба («Заон» Греція), Анна Артишук («Пальмберг» Німеччина)

Догравальниці: Олександра Міленко («Динамо Бухарест» Румунія), Андріана Павлик («Буковинка»), Валерія Нудьга («Заон» Греція), Марія Капланська («Слован Братислава» Словаччина)

Центральні блокуючі: Поліна Герасимчук («Буковинка»), Діана Мелюшкина («Бешикташ» Туреччина), Уляна Котар («Мюлуз» Франція), Світлана Дорсман («Девелопрес» Польща)

Ліберо: Кристина Нємцева («Радомка» Польща), Аліка Луценко («Вроцлав» Польща).

Що відомо про склад збірної України

Капітанка та центральна блокуюча команди Світлана Дорсман відновилася після травми та повернулась до складу національної збірної відносно заявки на Золоту Євролігу-2025.

Натомість не потрапила до складу травмована догравальниця Юлія Димар, яка провела за збірну України всі вісім матчів у розіграші Золотої Євроліги і виборола з командою чемпіонський титул.. Її замінить Марія Капланська, що виступає за словацький клуб «Слован Братислава».

З розширеного складу не потрапили у заявку блокуюча Анастасія Маєвська та догравальниця Дарія Капланська.

У заявці збірної три гравчині виступають у чемпіонаті України: Станіслава Парфьонова, Андріана Павлик та Поліна Герасимчук – усі представляють чемпіонок жіночої Суперліги з «Буковинки».

Перший матч на чемпіонаті світу 2025 року жіноча збірна України проведе проти чинних чемпіонок світу – Сербії. Гра відбудеться у суботу, 23 серпня, о 16:30 за Києвом. До плейоф світової першості вийдуть дві найкращі збірні з кожної групи.

Розклад матчів України на ЧС-2025. Група Н

Субота, 23 серпня. 16:30 Сербія – Україна

Понеділок, 25 серпня. 13:00 Японія – Україна

Середа, 27 серпня. 16:30 Україна – Камерун

Нагадаємо, Міжнародна федерація волейболу (FIVB) відреагувала на проведення Паралімпійським комітетом Росії та Всеросійською федерацією волейболу пропагандистського заходу – всеросійських змагань серед російських окупантів «Кубок з волейболу сидячи «Герої нашого часу».

«Главком» звернувся до Міжнародної федерації волейболу із запитом, поцікавившись:

Як FIVB може прокоментувати інформацію про цей турнір? Чи є організація таких заходів порушенням правил FIVB? Чи застосує FIVB санкції до Всеросійської федерацією волейболу?

«FIVB розуміє, що захід, про який ви згадуєте, був організований Паралімпійським комітетом Росії та включав паралімпійську дисципліну – волейбол сидячи. Оскільки FIVB не керує та не контролює жодні паралімпійські змагання, цей захід виходить за межі юрисдикції FIVB.», – відповіли «Главкому» у FIVB.