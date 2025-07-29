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Жіноча збірна України з волейболу отримала запрошення для дебютної участі в Лізі націй

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіноча збірна України з волейболу отримала запрошення для дебютної участі в Лізі націй
Жіноча збірна України з волейболу вперше у своїй історії візьме участь у Лізі націй

Федерація волейболу України має підтвердити участь нашої збірної у Лізі націй-2026 до 30 липня

Жіноча збірна України отримала від FIVB (Міжнародна федерація волейболу) офіційне запрошення в Лігу націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію волейболу України (ФВУ).

«Федерація волейболу України отримала офіційне запрошення для жіночої національної команди України в Лігу націй-2026. Цієї честі наші дівчата удостоїлися, як команда з найвищим рейтингом серед тих, які не брали участі в цьогорічній VNL», – зазначили у ФВУ.

Федерація волейболу України має підтвердити участь нашої збірної у Лізі націй-2026 до 30 липня. 

Нагадаємо, у волейбольній Лізі націй-2025 серед чоловіків завершилася основна частина турніру.

Свій матч у заключний ігровий день провела збірна України, що завершила турнір поразкою 1:3 від Канади. Результат означав, що «синьо-жовті» залишилися поза чільною сімкою таблиці та не пробилася до плей-офу у дебютному сезоні.

Ліга націй-2025. Результати матчів п'ятого дня (третій тиждень)

  • Туреччина – Аргентина 2:3 (25:18, 21:25, 19:25, 25:17, 15:17)
  • Німеччина – Бразилія 1:3 (25:21, 23:25, 20:25, 21:25)
  • США – Японія 0:3 (21:25, 19:25, 23:25)
  • Україна – Канада 1:3 (21:25, 27:25, 29:31, 21:25)
  • Китай – Куба 3:2 (20:25, 25:23, 15:25, 25:22, 19:17)
  • Нідерланди – Італія 0:3 (13:25, 22:25, 19:25)
  • Болгарія – Іран 0:3 (17:25, 17:25, 16:25)
  • Сербія – Словенія 2:3 (21:25, 25:23, 25:23, 18:25, 15:17)
  • Франція – Польща 2:3 (30:32, 25:20, 20:25, 25:23, 12:25)

В остаточній таблиці визначилися сім команд, що доєднаються у плей-оф Ліги націй до господаря Фіналу восьми Китаю, який посів 17-те місце. Зокрема, з третього місця в таблиці пробилася до наступної стадії команда чинних чемпіонів турніру Франції.

Підсумкова турнірна таблиця Ліги націй-2025 (основний раунд)

  1. Бразилія – 11 перемог (12 матчів), 32 очки (35:11 – за сетами)
  2. Італія – 10 перемог (12), 28 очок (33:14)
  3. Франція – 8 перемог (12), 24 очок (30:18)
  4. Японія – 8 перемог (12), 23 очки (27:17)
  5. Польща – 8 перемог (12), 23 очки (30:20)
  6. Словенія – 7 перемог (12), 19 очок (22:22)
  7. Куба – 6 перемог (12), 20 очок (28:26)
  8. Іран – 6 перемог (12), 19 очок (25:24)
  9. Україна – 6 перемог (12), 18 очок (25:25)
  10. Болгарія – 6 перемог (12), 17 очок (22:23)
  11. США – 6 перемог (12), 17 очок (21:24)
  12. Аргентина – 6 перемог (12), 16 очок (24:26)
  13. Канада – 5 перемог (12), 17 очок (23:24)
  14. Німеччина – 5 перемог (12), 17 очок (25:27)
  15. Сербія – 3 перемоги (12), 10 очок (15:29)
  16. Туреччина – 3 перемоги (12), 10 очок (14:28)
  17. Китай – 3 перемоги (12), 9 очок (12:30)
  18. Нідерланди – 1 перемога (12), 5 очок (11:34)

До слова, Україна вперше в історії кваліфікувалась на Євро U22 з волейболу серед чоловіків.

Теги: волейбол

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