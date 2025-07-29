Жіноча збірна України з волейболу отримала запрошення для дебютної участі в Лізі націй
Федерація волейболу України має підтвердити участь нашої збірної у Лізі націй-2026 до 30 липня
Жіноча збірна України отримала від FIVB (Міжнародна федерація волейболу) офіційне запрошення в Лігу націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію волейболу України (ФВУ).
«Федерація волейболу України отримала офіційне запрошення для жіночої національної команди України в Лігу націй-2026. Цієї честі наші дівчата удостоїлися, як команда з найвищим рейтингом серед тих, які не брали участі в цьогорічній VNL», – зазначили у ФВУ.
Федерація волейболу України має підтвердити участь нашої збірної у Лізі націй-2026 до 30 липня.
Нагадаємо, у волейбольній Лізі націй-2025 серед чоловіків завершилася основна частина турніру.
Свій матч у заключний ігровий день провела збірна України, що завершила турнір поразкою 1:3 від Канади. Результат означав, що «синьо-жовті» залишилися поза чільною сімкою таблиці та не пробилася до плей-офу у дебютному сезоні.
Ліга націй-2025. Результати матчів п'ятого дня (третій тиждень)
- Туреччина – Аргентина 2:3 (25:18, 21:25, 19:25, 25:17, 15:17)
- Німеччина – Бразилія 1:3 (25:21, 23:25, 20:25, 21:25)
- США – Японія 0:3 (21:25, 19:25, 23:25)
- Україна – Канада 1:3 (21:25, 27:25, 29:31, 21:25)
- Китай – Куба 3:2 (20:25, 25:23, 15:25, 25:22, 19:17)
- Нідерланди – Італія 0:3 (13:25, 22:25, 19:25)
- Болгарія – Іран 0:3 (17:25, 17:25, 16:25)
- Сербія – Словенія 2:3 (21:25, 25:23, 25:23, 18:25, 15:17)
- Франція – Польща 2:3 (30:32, 25:20, 20:25, 25:23, 12:25)
В остаточній таблиці визначилися сім команд, що доєднаються у плей-оф Ліги націй до господаря Фіналу восьми Китаю, який посів 17-те місце. Зокрема, з третього місця в таблиці пробилася до наступної стадії команда чинних чемпіонів турніру Франції.
Підсумкова турнірна таблиця Ліги націй-2025 (основний раунд)
- Бразилія – 11 перемог (12 матчів), 32 очки (35:11 – за сетами)
- Італія – 10 перемог (12), 28 очок (33:14)
- Франція – 8 перемог (12), 24 очок (30:18)
- Японія – 8 перемог (12), 23 очки (27:17)
- Польща – 8 перемог (12), 23 очки (30:20)
- Словенія – 7 перемог (12), 19 очок (22:22)
- Куба – 6 перемог (12), 20 очок (28:26)
- Іран – 6 перемог (12), 19 очок (25:24)
- Україна – 6 перемог (12), 18 очок (25:25)
- Болгарія – 6 перемог (12), 17 очок (22:23)
- США – 6 перемог (12), 17 очок (21:24)
- Аргентина – 6 перемог (12), 16 очок (24:26)
- Канада – 5 перемог (12), 17 очок (23:24)
- Німеччина – 5 перемог (12), 17 очок (25:27)
- Сербія – 3 перемоги (12), 10 очок (15:29)
- Туреччина – 3 перемоги (12), 10 очок (14:28)
- Китай – 3 перемоги (12), 9 очок (12:30)
- Нідерланди – 1 перемога (12), 5 очок (11:34)
До слова, Україна вперше в історії кваліфікувалась на Євро U22 з волейболу серед чоловіків.