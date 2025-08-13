На чемпіонаті світу з волейболу U21 чоловіки грали за жіночу збірну В'єтнаму: деталі скандалу

Федерація волейболу В'єтнаму подала апеляцію до FIVB після дискваліфікації своїх гравців

Як стверджує Jakarta Globe, в'єтнамську збірну покарали за участь у жіночому турнірі двох гравців, ідентифікованих як чоловіки

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) скасувала результати жіночої збірної В'єтнаму на чемпіонаті світу U21. Про це повідомляється на сайті FIVB, інформує «Главком».

Зазначається, що Федерація волейболу В'єтнаму виставила гравця, який не має права виступати за національну команду.

«Підкомітет дисциплінарної комісії FIVB ухвалив, що результати матчів збірної В'єтнаму за участю цього гравця анулюються, а сам він негайно дискваліфікується», – йдеться в повідомленні.

Як стверджує Jakarta Globe, в'єтнамську збірну покарали за участь у турнірі двох гравців, ідентифікованих як чоловіки. Це з'ясувалося за результатами гендерних тестів, проведених на запит команди-суперника, яка запідозрила порушення.

Федерація волейболу В'єтнаму подала апеляцію до FIVB після дискваліфікації своїх гравців.

Нагадаємо, Міжнародна федерація волейболу (FIVB) відреагувала на проведення Паралімпійським комітетом Росії та Всеросійською федерацією волейболу пропагандистського заходу – всеросійських змагань серед російських окупантів «Кубок з волейболу сидячи «Герої нашого часу».

«Главком» звернувся до Міжнародної федерації волейболу із запитом, поцікавившись:

Як FIVB може прокоментувати інформацію про цей турнір? Чи є організація таких заходів порушенням правил FIVB? Чи застосує FIVB санкції до Всеросійської федерацією волейболу?

«FIVB розуміє, що захід, про який ви згадуєте, був організований Паралімпійським комітетом Росії та включав паралімпійську дисципліну – волейбол сидячи. Оскільки FIVB не керує та не контролює жодні паралімпійські змагання, цей захід виходить за межі юрисдикції FIVB.», – відповіли «Главкому» у FIVB.