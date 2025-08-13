Головна Спорт Новини
search button user button menu button

На чемпіонаті світу з волейболу U21 чоловіки грали за жіночу збірну В'єтнаму: деталі скандалу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
На чемпіонаті світу з волейболу U21 чоловіки грали за жіночу збірну В'єтнаму: деталі скандалу
Федерація волейболу В'єтнаму подала апеляцію до FIVB після дискваліфікації своїх гравців

Як стверджує Jakarta Globe, в'єтнамську збірну покарали за участь у жіночому турнірі двох гравців, ідентифікованих як чоловіки

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) скасувала результати жіночої збірної В'єтнаму на чемпіонаті світу U21. Про це повідомляється на сайті FIVB, інформує «Главком».

Зазначається, що Федерація волейболу В'єтнаму виставила гравця, який не має права виступати за національну команду.

«Підкомітет дисциплінарної комісії FIVB ухвалив, що результати матчів збірної В'єтнаму за участю цього гравця анулюються, а сам він негайно дискваліфікується», – йдеться в повідомленні.

Як стверджує Jakarta Globe, в'єтнамську збірну покарали за участь у турнірі двох гравців, ідентифікованих як чоловіки. Це з'ясувалося за результатами гендерних тестів, проведених на запит команди-суперника, яка запідозрила порушення.

Федерація волейболу В'єтнаму подала апеляцію до FIVB після дискваліфікації своїх гравців.

Нагадаємо, Міжнародна федерація волейболу (FIVB) відреагувала на проведення Паралімпійським комітетом Росії та Всеросійською федерацією волейболу пропагандистського заходу – всеросійських змагань серед російських окупантів «Кубок з волейболу сидячи «Герої нашого часу».

«Главком» звернувся до Міжнародної федерації волейболу із запитом, поцікавившись: 

  1. Як FIVB може прокоментувати інформацію про цей турнір?
  2. Чи є організація таких заходів порушенням правил FIVB?
  3. Чи застосує FIVB санкції до Всеросійської федерацією волейболу?

«FIVB розуміє, що захід, про який ви згадуєте, був організований Паралімпійським комітетом Росії та включав паралімпійську дисципліну – волейбол сидячи. Оскільки FIVB не керує та не контролює жодні паралімпійські змагання, цей захід виходить за межі юрисдикції FIVB.», – відповіли «Главкому» у FIVB.

Теги: волейбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На міжнародній арені Сергій Євстратов отримав перший виклик до національної збірної України у 2023 році
Зв’язуючий збірної України з волейболу Євстратов перейшов до чемпіонів Чехії
Вчора, 17:38
Пропагандистський захід пройшов за підтримки підсанкційної організації «Здоровое отечество»
Змагання для окупантів з інвалідністю: з'явилася реакція Міжнародної федерації волейболу
Вчора, 13:19
Жіноча збірна України з волейболу вперше у своїй історії візьме участь у Лізі націй
Жіноча збірна України з волейболу досягла історичного успіху
21 липня, 13:48
У волейбольній Лізі націй-2025 Україна посіла дев'яте місце
Ліга націй з волейболу: визначилося підсумкове місце збірної України
21 липня, 10:38
Українці поступилися Італії на тайбрейку
Ліга націй з волейболу: Україна дала бій чинним чемпіонам світу
17 липня, 20:09
«Синьо-жовті» здобули перемогу над аутсайдерами таблиці Нідерландами
Україна здобула важливу перемогу у Лізі націй з волейболу
16 липня, 16:36
«Балта» востаннє брала участь в Кубку виклику сезону 2023/24
Українські клуби дізналися суперників у Кубку виклику з волейболу
16 липня, 10:40
Третій змагальний тиждень збірна України з волейболу проведе у словенській Любляні
Україна – Нідерланди: де дивитися гру Ліги націй з волейболу
16 липня, 06:59
Україна виграла всі поєдинки групового етапу
Україна вперше в історії кваліфікувалась на Євро U22 з волейболу серед чоловіків
14 липня, 10:12

Новини

На чемпіонаті світу з волейболу U21 чоловіки грали за жіночу збірну В'єтнаму: деталі скандалу
На чемпіонаті світу з волейболу U21 чоловіки грали за жіночу збірну В'єтнаму: деталі скандалу
У БК «Запоріжжя» відбулася зміна головного тренера
У БК «Запоріжжя» відбулася зміна головного тренера
Стала відома орієнтовна вартість каблучки з діамантом, яку Роналду подарував Джорджині
Стала відома орієнтовна вартість каблучки з діамантом, яку Роналду подарував Джорджині
Вперше за 20 років жоден український клуб не зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів
Вперше за 20 років жоден український клуб не зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів
Збірна України з баскетболу U-16 вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи
Збірна України з баскетболу U-16 вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи
«Я просто закохався». Забарний прокоментував свій перехід в «ПСЖ»
«Я просто закохався». Забарний прокоментував свій перехід в «ПСЖ»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
7464
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
5135
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
3660
Прокуратура повторно через суд вимагає відсторонити мера Вишгорода від посади
3655
Бізнесмен Мазепа дав гроші на заставу Коболєву, а потім порахував і передумав. Що вирішив суд

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua