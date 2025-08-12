Зв’язуючий збірної України з волейболу Євстратов перейшов до чемпіонів Чехії

На міжнародній арені Сергій Євстратов отримав перший виклик до національної збірної України у 2023 році

Сергій Євстратов виступатиме за празських «Левів»

Зв’язуючий національної збірної України з волейболу, 31-річний Сергій Євстратов перейшов із польського клубу «Чарні Радом» до чеського «Леви» з Праги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport.ua.

Столичний клуб завершив минулий сезон Екстраліги та Кубка Чехії на першому місці.

Свою професійну кар’єру Сергій розпочав у 2011 році в «Прометеї» (тоді ще ВК «Дніпро»). Протягом кар'єри він грав у чемпіонаті України за кілька команд – харківський «Локомотив» (2016–2018), львівський «Барком-Кажани» (2018–2019), «Житичі-Полісся» у сезоні 2020/2021, а також за «Епіцентр-Подоляни» (2021–2023). У сезоні 2023/2024 він повернувся до «Прометея».

Останній сезон Євстратов провів у польському клубі «Чарні Радом» з I.Ліги. Водночас варто відзначити, що це не перший його досвід гри у Чехії – раніше він виступав за «Блек Воллей Бескиди» у сезоні 2019/20.

На міжнародній арені Сергій отримав перший виклик до національної збірної України у 2023 році. Уже в поточному сезоні він став важливою фігурою збірної, допомагаючи команді в матчах Ліги націй.

Нагадаємо, Міжнародна федерація волейболу (FIVB) відреагувала на проведення Паралімпійським комітетом Росії та Всеросійською федерацією волейболу пропагандистського заходу – всеросійських змагань серед російських окупантів «Кубок з волейболу сидячи «Герої нашого часу».

«Главком» звернувся до Міжнародної федерації волейболу із запитом, поцікавившись:

Як FIVB може прокоментувати інформацію про цей турнір? Чи є організація таких заходів порушенням правил FIVB? Чи застосує FIVB санкції до Всеросійської федерацією волейболу?

«FIVB розуміє, що захід, про який ви згадуєте, був організований Паралімпійським комітетом Росії та включав паралімпійську дисципліну – волейбол сидячи. Оскільки FIVB не керує та не контролює жодні паралімпійські змагання, цей захід виходить за межі юрисдикції FIVB.», – відповіли «Главкому» у FIVB.