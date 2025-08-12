Зв’язуючий збірної України з волейболу Євстратов перейшов до чемпіонів Чехії
Сергій Євстратов виступатиме за празських «Левів»
Зв’язуючий національної збірної України з волейболу, 31-річний Сергій Євстратов перейшов із польського клубу «Чарні Радом» до чеського «Леви» з Праги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport.ua.
Столичний клуб завершив минулий сезон Екстраліги та Кубка Чехії на першому місці.
Свою професійну кар’єру Сергій розпочав у 2011 році в «Прометеї» (тоді ще ВК «Дніпро»). Протягом кар'єри він грав у чемпіонаті України за кілька команд – харківський «Локомотив» (2016–2018), львівський «Барком-Кажани» (2018–2019), «Житичі-Полісся» у сезоні 2020/2021, а також за «Епіцентр-Подоляни» (2021–2023). У сезоні 2023/2024 він повернувся до «Прометея».
Останній сезон Євстратов провів у польському клубі «Чарні Радом» з I.Ліги. Водночас варто відзначити, що це не перший його досвід гри у Чехії – раніше він виступав за «Блек Воллей Бескиди» у сезоні 2019/20.
На міжнародній арені Сергій отримав перший виклик до національної збірної України у 2023 році. Уже в поточному сезоні він став важливою фігурою збірної, допомагаючи команді в матчах Ліги націй.
Нагадаємо, Міжнародна федерація волейболу (FIVB) відреагувала на проведення Паралімпійським комітетом Росії та Всеросійською федерацією волейболу пропагандистського заходу – всеросійських змагань серед російських окупантів «Кубок з волейболу сидячи «Герої нашого часу».
«Главком» звернувся до Міжнародної федерації волейболу із запитом, поцікавившись:
- Як FIVB може прокоментувати інформацію про цей турнір?
- Чи є організація таких заходів порушенням правил FIVB?
- Чи застосує FIVB санкції до Всеросійської федерацією волейболу?
«FIVB розуміє, що захід, про який ви згадуєте, був організований Паралімпійським комітетом Росії та включав паралімпійську дисципліну – волейбол сидячи. Оскільки FIVB не керує та не контролює жодні паралімпійські змагання, цей захід виходить за межі юрисдикції FIVB.», – відповіли «Главкому» у FIVB.