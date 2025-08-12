Змагання для окупантів з інвалідністю: з'явилася реакція Міжнародної федерації волейболу

Міжнародна федерація волейболу відповіла на запит «Главкому»

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) відреагувала на проведення Паралімпійським комітетом Росії та Всеросійською федерацією волейболу пропагандистського заходу – всеросійських змагань серед російських окупантів «Кубок з волейболу сидячи «Герої нашого часу». Про це повідомляє «Главком».

«Главком» звернувся до Міжнародної федерації волейболу із запитом, поцікавившись:

Як FIVB може прокоментувати інформацію про цей турнір? Чи є організація таких заходів порушенням правил FIVB? Чи застосує FIVB санкції до Всеросійської федерацією волейболу?

«FIVB розуміє, що захід, про який ви згадуєте, був організований Паралімпійським комітетом Росії та включав паралімпійську дисципліну – волейбол сидячи. Оскільки FIVB не керує та не контролює жодні паралімпійські змагання, цей захід виходить за межі юрисдикції FIVB.», – відповіли «Главкому» у FIVB.

Нагадаємо, у неділю, 22 червня, в Москві Паралімпійський комітет Росії спільно з Всеросійською федерацією волейболу провів пропагандистський захід – всеросійські змагання серед російських окупантів «Кубок з волейболу сидячи «Герої нашого часу».

Кубок виграла збірна Бурятії, друге місце посіла збірна Москви, а бронзові медалі здобула команда Забайкальського краю.

Необхідно наголосити, що організація подібних пропагандистських заходів є порушенням правил Міжнародного паралімпійського комітету.

«З перших днів СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком») відвідували шпиталі, реабілітаційні центри, проводили паралімпійські уроки, майстер-класи. Серед видів спорту, які ми показували, пропонували хлопцям подивитися, взяти участь, був волейбол сидячи. За результатами всіх наших великих змагань, які ми проводили останні два роки, вибрано 15 найкращих команд, які приїхали сюди. Для них це своєрідний чемпіонат світу, паралімпійські ігри, тому що вони найкращі з найкращих у своїх федеральних округах», – розповів президент Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков.

Він також зазначив, що до складу збірної Росії з волейболу сидячи увійшли шість російських окупантів.