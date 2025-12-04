Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стрибунку Лискун, яка отримала російське громадянство, виключено зі збірної України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Стрибунку Лискун, яка отримала російське громадянство, виключено зі збірної України
Лискун змінила громадянство
фото з відкритих джерел

Лискун позбавили усіх звань і нагород в Україні

Чемпіонку Європи зі стрибків у воду Софію Лискун виключили зі складу національної збірної України та позбавили усіх звань і нагород після того, як вона розповіла про отримання російського громадянства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію України зі стрибків у воду.

«Федерація України зі стрибків у воду висловлює глибоке обурення та рішуче засуджує дії спортсменки національної збірної Софії Лискун, яка, не повідомивши тренерський штаб, Федерацію чи Міністерство молоді та спорту України, ухвалила рішення про зміну громадянства. Такі кроки є категорично неприйнятними, адже дискредитують не лише окрему спортсменку, а й усю команду України, яка щодня самовіддано виборює право представляти нашу країну на міжнародній арені», – йдеться у повідомленні.

На позачерговому засіданні виконавчого комітету Федерації зі стрибків у воду було одноголосно ухвалено рішення про негайне виключення Софії Лискун зі складу національної збірної команди України та позбавлення її всіх звань і нагород, отриманих під егідою Федерації.

«Федерація України зі стрибків у воду також звернеться до міжнародних спортивних інституцій із вимогою застосувати до зазначеної спортсменки спортивний карантин відповідно до чинних міжнародних норм. Ми залишаємо за собою право ініціювати додаткові заходи згідно з законодавством України та внутрішніми регламентами Федерації, щоб унеможливити подібні випадки надалі. Честь виступати під державним прапором України – це не привілей, а висока відповідальність, яку не можна зраджувати», – додала Федерація.

Нагадаємо, чемпіонка Європи зі стрибків у воду 23-річна Софія Лискун розповіла російським пропагандистам, що отримала російське громадянство. Лискун, яка народилася у Луганську, стверджує, що ніколи не задумувалася про те, за яку державу змагається, а в Україні вона зіштовхувалася з дискримінацією. Також вона заявила, що у неї останнім часом «були нюанси» і вона змушена була звертатися до психіатра.

Теги: Софія Лискун громадянство стрибки у воду

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З початку повномасштабного вторгнення за матеріалами СБУ розпочато понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ МП
Ідеальні агенти в рясах
11 листопада, 15:17
Внаслідок російського ракетного удару по Тернополю загинули Гжесько Амелія та її мама Оксана
Польська прокуратура розслідує загибель семирічної громадянки Польщі Амелії внаслідок атаки по Тернополю
25 листопада, 21:17
Кабмін затвердив перелік держав для спрощеного набуття громадянства України
Кабмін затвердив перелік держав для спрощеного набуття громадянства України
6 листопада, 16:06
Пістолет Макарова зі спорядженим магазином. З цієї зброї ФСБ доручило агенту здійснити замовне вбивство у Києві медійної особи
Російський агент готував теракти у київському метро і ТРЦ
12 листопада, 12:25
Возз'єднання сімей в Ірландії вимагатиме доходу від 44 тис. євро
Ірландія запроваджує нові вимоги для біженців
27 листопада, 14:21
Понад два роки Нестор Шуфрич перебуває під вартою
Шуфрич з-за грат розробив план зупинки указів президента про позбавлення громадянства
1 грудня, 10:51

Новини

Стрибунку Лискун, яка отримала російське громадянство, виключено зі збірної України
Стрибунку Лискун, яка отримала російське громадянство, виключено зі збірної України
Став відомий формат кваліфікації жіночого Євро-2027 із футзалу
Став відомий формат кваліфікації жіночого Євро-2027 із футзалу
Виконком УЄФА затвердив господаря жіночого Євро-2029 з футболу: де пройде турнір
Виконком УЄФА затвердив господаря жіночого Євро-2029 з футболу: де пройде турнір
Куц здобула нагороду чемпіонату світу з тхеквондо U21
Куц здобула нагороду чемпіонату світу з тхеквондо U21
Титулована тенісистка відмовилася від російського громадянства
Титулована тенісистка відмовилася від російського громадянства
Діке набрала 14 очок у грі NCAA
Діке набрала 14 очок у грі NCAA

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua