Стрибунку Лискун, яка отримала російське громадянство, виключено зі збірної України

Лискун позбавили усіх звань і нагород в Україні

Чемпіонку Європи зі стрибків у воду Софію Лискун виключили зі складу національної збірної України та позбавили усіх звань і нагород після того, як вона розповіла про отримання російського громадянства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію України зі стрибків у воду.

«Федерація України зі стрибків у воду висловлює глибоке обурення та рішуче засуджує дії спортсменки національної збірної Софії Лискун, яка, не повідомивши тренерський штаб, Федерацію чи Міністерство молоді та спорту України, ухвалила рішення про зміну громадянства. Такі кроки є категорично неприйнятними, адже дискредитують не лише окрему спортсменку, а й усю команду України, яка щодня самовіддано виборює право представляти нашу країну на міжнародній арені», – йдеться у повідомленні.

На позачерговому засіданні виконавчого комітету Федерації зі стрибків у воду було одноголосно ухвалено рішення про негайне виключення Софії Лискун зі складу національної збірної команди України та позбавлення її всіх звань і нагород, отриманих під егідою Федерації.

«Федерація України зі стрибків у воду також звернеться до міжнародних спортивних інституцій із вимогою застосувати до зазначеної спортсменки спортивний карантин відповідно до чинних міжнародних норм. Ми залишаємо за собою право ініціювати додаткові заходи згідно з законодавством України та внутрішніми регламентами Федерації, щоб унеможливити подібні випадки надалі. Честь виступати під державним прапором України – це не привілей, а висока відповідальність, яку не можна зраджувати», – додала Федерація.

Нагадаємо, чемпіонка Європи зі стрибків у воду 23-річна Софія Лискун розповіла російським пропагандистам, що отримала російське громадянство. Лискун, яка народилася у Луганську, стверджує, що ніколи не задумувалася про те, за яку державу змагається, а в Україні вона зіштовхувалася з дискримінацією. Також вона заявила, що у неї останнім часом «були нюанси» і вона змушена була звертатися до психіатра.