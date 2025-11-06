Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін затвердив перелік держав для спрощеного набуття громадянства України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін затвердив перелік держав для спрощеного набуття громадянства України
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Поляки зможуть отримати громадянство України у спрощеному порядку

Кабмін затвердив постанову про затвердження переліку держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

«Відповідно до частини другої статті 10 закону України «Про громадянство України» Кабінет міністрів України постановляє: Затвердити перелік держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, що додається. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності законом України від 18 червня 2025 р. № 4502-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України», – йдеться у постанові.

Перелік держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку:

  • Канада.
  • Федеративна Республіка Німеччина.
  • Республіка Польща.
  • Сполучені Штати Америки.
  • Чеська Республіка.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, підготовлену Міністерством закордонних справ, яка визначає критерії для іноземних держав, із якими Україна може запровадити спрощений порядок набуття громадянства. Головною цільовою аудиторією цих змін є українські громади за кордоном.

Читайте також:

Теги: Кабмін громадянство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
16 жовтня, 10:52
Сибіга: Закордонні українці всіх поколінь знають, наскільки це довгоочікуваний крок. Багато хто чекав на нього роками
З якими країнами Україна запровадить множинне громадянство: Кабмін визначив критерії
8 жовтня, 22:52
За даними СБУ, Труханов отримав російський закордонний паспорт 15 грудня 2015 року
Позбавлення громадянства Труханова: Служба безпеки повідомила деталі
14 жовтня, 18:29
За словами Труханова, він виконуватиме обовʼязки мера доки відповідне рішення не ухвалить міська рада
Труханов оскаржуватиме рішення про позбавлення громадянства у Верховному суді
14 жовтня, 20:09
Влада Німеччини розслідує сотні випадків, коли громадяни Угорщини з угорськими паспортами намагалися зареєструватися як українські біженці, хоча не мали на це права
Сотні угорців видавали себе за українських біженців для тимчасового захисту у Німеччині
20 жовтня, 04:35
Хайкін є чотириразовим чемпіоном Норвегії з футболу
Титулований воротар з Росії завершує процес отримання громадянства Норвегії
7 жовтня, 15:53
Уряд виділив додаткові гроші на ремонт доріг у двох прифронтових областях
Уряд виділив додаткові гроші на ремонт доріг у двох прифронтових областях
22 жовтня, 19:52
Президент доручив забезпечити невідкладно 100% фінансування для імпорту газу
Сто днів роботи нового Кабміну. Зеленський провів нараду з урядовцями
28 жовтня, 18:20
Уряд змінив назву Міністерства культури та стратегічних комунікацій
Уряд змінив назву Міністерства культури та стратегічних комунікацій
31 жовтня, 12:20

Політика

Кабмін затвердив перелік держав для спрощеного набуття громадянства України
Кабмін затвердив перелік держав для спрощеного набуття громадянства України
ВККС заявила про тиск з боку тимчасової слідчої комісії Ради
ВККС заявила про тиск з боку тимчасової слідчої комісії Ради
Україна запровадила санкції проти російських компаній, що видобувають ресурси в Арктиці
Україна запровадила санкції проти російських компаній, що видобувають ресурси в Арктиці
В Україні офіційно існують два Міністерства культури за однією адресою
В Україні офіційно існують два Міністерства культури за однією адресою
Через борг за комуналку відбиратимуть квартири? Тимошенко оголосила війну скандальному законопроєкту
Через борг за комуналку відбиратимуть квартири? Тимошенко оголосила війну скандальному законопроєкту
Зеленський звернувся до партнерів після нічного обстрілу України
Зеленський звернувся до партнерів після нічного обстрілу України

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua