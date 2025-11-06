Кабмін затвердив перелік держав для спрощеного набуття громадянства України

Поляки зможуть отримати громадянство України у спрощеному порядку

Кабмін затвердив постанову про затвердження переліку держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

«Відповідно до частини другої статті 10 закону України «Про громадянство України» Кабінет міністрів України постановляє: Затвердити перелік держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, що додається. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності законом України від 18 червня 2025 р. № 4502-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України», – йдеться у постанові.

Перелік держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку:

Канада.

Федеративна Республіка Німеччина.

Республіка Польща.

Сполучені Штати Америки.

Чеська Республіка.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, підготовлену Міністерством закордонних справ, яка визначає критерії для іноземних держав, із якими Україна може запровадити спрощений порядок набуття громадянства. Головною цільовою аудиторією цих змін є українські громади за кордоном.