Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Польська прокуратура розслідує загибель 7-річної громадянки Польщі Амелії внаслідок атаки по Тернополю

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Польська прокуратура розслідує загибель 7-річної громадянки Польщі Амелії внаслідок атаки по Тернополю
Внаслідок російського ракетного удару по Тернополю загинули Гжесько Амелія та її мама Оксана
фото: «Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ стN 27 ім В Гурняка»

7-річна Амелія загинула через ракетний удар Росії разом зі своєю мамою

Прокуратура польського міста Познань розпочала розслідування загибелі 7-річної громадянки Польщі Амелії Гжесько, яка загинула внаслідок російського удару по Тернополю. Дівчинка була громадянкою Польщі. Про це пише «Главком» із посиланням на TVN24.

Повідомляється, що справу щодо загибелі Амелії Гжесько веде військовий відділ районної прокуратури. Там справу кваліфікують як «посягання на життя і здоров’я цивільного населення на території України, де тривають військові дії». «Є висока ймовірність, що ракетний удар здійснили сили Російської Федерації. 24 листопада прокурор Познанської районної прокуратури офіційно розпочав розслідування в цій справі. Йдеться про порушення міжнародного гуманітарного права та умисне вбивство неповнолітньої», – повідомив речник прокуратури Лукаш Вавжиняк.

Крім цього, в Україні розслідуванням справи загибелі Амелії Гжесько займається Слідче управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Відомо, що до посольства України звернулися польські слідчі, аби отримати документи та матеріали, які потрібні для проведення розслідування загибелі польської громадянки.

У прокуратурі зауважили, що польське законодавство за напад на життя чи здоров’я цивільних передбачає покарання у вигляді позбавлення волі щонайменше на 12 років або довічне ув’язнення.

Раніше «Главком» розповідав про загибель Гжесько Амелії та її мами Оксани. Про це розповіли в Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 27 ім. Гурняка, де навчалася дівчинка. Там повідомили, що маму та доньку знайшли в обіймах.

На загибель семирічної громадянки Польщі відреагували президент Польщі Кароль Навроцький та прем’єр Дональд Туск. «З глибоким сумом я дізнався про смерть семирічної Амельки, громадянки Польщі, яка загинула в Тернополі разом зі своєю матір’ю внаслідок варварського обстрілу російськими військами мирного населення. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким, і продовжую молитися за душу невинної дитини та її матері», – написав Навроцький.

Читайте також:

Теги: громадянство розслідування діти Тернопіль Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посадовиця підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем
Пів мільйона збитків на канцелярії та фарбі. У Києві викрито посадовицю Дніпровської РДА
30 жовтня, 16:09
Теракт у столиці Пакистану забрав життя щонайменше 12 людей
Теракт у столиці Пакистану забрав життя щонайменше 12 людей
11 листопада, 23:25
За словами польських військових, системи протиповітряної оборони і радіовиявлення приведені до стану максимальної готовності
Польща підняла авіацію через масований ракетний обстріл України
19 листопада, 06:58
Кількість загиблих зросла до 28 людей
Тернопіль. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї жертви
21 листопада, 00:22
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
21 листопада, 01:55
Син Оксани Кобель пролежав під завалами понад 10 годин
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
21 листопада, 14:10
Кароль Навроцький заявив, що чекає на українського лідера у Варшаві
Президент Польщі прокоментував можливий візит до України
24 листопада, 21:50
Між січнем і липнем 2025 року в Польщі зафіксовано 543 злочини на ґрунті ненависті до українців
У Польщі зростає хвиля нападів на українців
1 листопада, 17:48
Правоохоронець був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна
Стала відома сума, з якою намагався втекти начальник Дарницького управління поліції
6 листопада, 15:51

Суспільство

26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 26 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 листопада 2025: традиції та молитва
Плей-оф, плейоф чи плей-офф? Мовознавиця вказала на поширену помилку в українських ЗМІ
Плей-оф, плейоф чи плей-офф? Мовознавиця вказала на поширену помилку в українських ЗМІ
Польська прокуратура розслідує загибель 7-річної громадянки Польщі Амелії внаслідок атаки по Тернополю
Польська прокуратура розслідує загибель 7-річної громадянки Польщі Амелії внаслідок атаки по Тернополю
Експомічниця Залужного одягнула військову форму та викликала бурхливу реакцію соцмереж
Експомічниця Залужного одягнула військову форму та викликала бурхливу реакцію соцмереж
Письменниця хоче написати книжку про Фаріон. Донька загиблої проти
Письменниця хоче написати книжку про Фаріон. Донька загиблої проти

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua