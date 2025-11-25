Польська прокуратура розслідує загибель 7-річної громадянки Польщі Амелії внаслідок атаки по Тернополю

7-річна Амелія загинула через ракетний удар Росії разом зі своєю мамою

Прокуратура польського міста Познань розпочала розслідування загибелі 7-річної громадянки Польщі Амелії Гжесько, яка загинула внаслідок російського удару по Тернополю. Дівчинка була громадянкою Польщі. Про це пише «Главком» із посиланням на TVN24.

Повідомляється, що справу щодо загибелі Амелії Гжесько веде військовий відділ районної прокуратури. Там справу кваліфікують як «посягання на життя і здоров’я цивільного населення на території України, де тривають військові дії». «Є висока ймовірність, що ракетний удар здійснили сили Російської Федерації. 24 листопада прокурор Познанської районної прокуратури офіційно розпочав розслідування в цій справі. Йдеться про порушення міжнародного гуманітарного права та умисне вбивство неповнолітньої», – повідомив речник прокуратури Лукаш Вавжиняк.

Крім цього, в Україні розслідуванням справи загибелі Амелії Гжесько займається Слідче управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Відомо, що до посольства України звернулися польські слідчі, аби отримати документи та матеріали, які потрібні для проведення розслідування загибелі польської громадянки.

У прокуратурі зауважили, що польське законодавство за напад на життя чи здоров’я цивільних передбачає покарання у вигляді позбавлення волі щонайменше на 12 років або довічне ув’язнення.

Раніше «Главком» розповідав про загибель Гжесько Амелії та її мами Оксани. Про це розповіли в Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 27 ім. Гурняка, де навчалася дівчинка. Там повідомили, що маму та доньку знайшли в обіймах.

На загибель семирічної громадянки Польщі відреагували президент Польщі Кароль Навроцький та прем’єр Дональд Туск. «З глибоким сумом я дізнався про смерть семирічної Амельки, громадянки Польщі, яка загинула в Тернополі разом зі своєю матір’ю внаслідок варварського обстрілу російськими військами мирного населення. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким, і продовжую молитися за душу невинної дитини та її матері», – написав Навроцький.